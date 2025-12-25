Sebastián Córdova: ¿tiene lo que se necesita?

Sebastián Córdova tiene lo que muchos desearían: una gran técnica y habilidad en futbol; sin embargo, a pesar de destacar en ese aspecto, hoy se encuentra sin equipo. Por supuesto que pronto sabremos a qué club se va, pero ¿será su próximo equipo el que logre estabilizar el juego de Sebastián o qué es lo que hace falta?

A lo largo de su carrera ha demostrado su calidad técnica. En los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, la FIFA lo nombró dentro de los cinco futbolistas más destacados.

En el América tuvo un inicio prometedor; pero su rendimiento fue intermitente y no llegó a ser el “10” que las Águilas estaban esperando.

En Tigres pasó algo similar; aunque fue pieza clave para el campeonato Clausura 2023, en el 2025 quedó a deber y la inconsistencia en el juego lo dejó sin equipo.

¿Algo pasa por la mente de Córdova que no lo deja avanzar? ¿No ha encontrado el equipo donde se sienta seguro? ¿O es que los líderes que ha tenido no han sabido guiarlo?

Si bien es cierto que cuando no se está a gusto en un lugar, puedes ser el mejor del mundo y pareciera que las habilidades están en huelga. Por otra parte, si no hay una buena comunicación y relación con el líder, la decisión de estar ahí podría parecer la equivocada para ambas partes. Pero, por encima de todo lo anterior, está la mente, donde todo se cocina para elevarnos o hundirnos; para lograr sacar nuestra mejor versión en cualquier lugar y en cualquier momento, o para tener días donde nos cuestionamos nuestro propio valor.

Es en la mente de Córdova donde hay que empezar. Y aunque nunca sabremos lo que está pensando o cuál es su diálogo interno, sí conocemos algunas declaraciones y actitudes públicas que han marcado la percepción sobre él. Desde comentarios poco afortunados cuando Chivas mostró interés, hasta gestos de desdén en entrevistas o respuestas poco empáticas ante aficionados, sus palabras han hablado más allá de la cancha. No se trata de juzgar, sino de entender cómo la forma en la que se comunica también construye —o debilita— su liderazgo y su lugar dentro de cualquier proyecto. Las palabras son el reflejo de nuestras emociones, pensamientos y carácter.

Cuando la arrogancia sale por los poros, la inseguridad está presente en el interior de la persona, y los factores externos la incrementan. Puede ser la presión de ser el 10 perfecto para uno de los equipos más representativos del fútbol mexicano, haber sido clave para que México ganara el bronce, o haber sido crucial para el campeonato de Tigres.

Ahora que está libre y, al parecer, hay varios equipos pensando en tenerlo en su escuadra, el jugador tiene que hacer un examen de conciencia, autoobservación y honestidad con él mismo para lograr alcanzar su máximo potencial antes de que sea demasiado tarde.

Hay momentos donde la vida grita, pero cada quien decide si se detiene a escuchar o hace caso omiso y repite lo mismo, deseando un desenlace diferente.

¿Córdova logrará ser el protagonista que muchos vieron en él o vivirá con el “pudo haber sido”? El talento lo tiene, pero ¿tiene lo que se necesita para cambiar su mente y ser mejor?