El apunte del director: Baños paga la frustración del americanismo

El americanismo pierde la cabeza sin títulos. Pero no sabe lo que exige; sus deseos pueden ser su perdición. No alzar coronas en 2025 desata la desesperación entre los azulcrema, que repiten a su presa favorita: Santiago Baños, el presidente deportivo que por más títulos que conquista, no puede aún con el corazón de la afición más exigente que hay.

La frustración no repara en los futbolistas que están de más en Coapa. O en el eterno André Jardine. Ni en Diego Ramirez o González Iñárritu. Menos en Azcárraga. Todos tienen una parte de responsabilidad, pero la fácil, la que está de moda, es apunta a Baños.

EL PROBLEMA DEBIÓ EXTIRPARSE ANTES

El monstruo amarillo de mil cabezas hoy demanda más refuerzos para recuperar las coronas, como lo hicieron tantas veces, aunque tantas el resultado fueron los títulos. Es insaciable y repite su voracidad.

Eso no quiere decir que no tenga razón hoy. Existen un problema principal en el América para el Clausura 26: no pueden acomodar a los extranjeros innecesarios en Coapa. Son tres: Lichnovsky, Dávila y Dilrosun, su alto sueldo lo impide. Igor terminó su ciclo desde 2024, pero no lo vieron, y los otros fueron malas apuestas.

Requieren dos plazas, que pueden ser para Palavecino o Emiliano Gómez. Con acomodar a uno fuera calman la urgencia.

ACABARON A REFUERZOS QUE AHORA SON REFERENTES

Y cuando sí hubo refuerzos, tampoco saciaron la sed. Lo aniquilaron por traer a Henry, y lo que resultó. Histórico. Lo acabaron por Malagón, Zendejas o Reyes, y cómo acabaron, hasta Selección. Por Fidalgo, y se volvió la joya. Por Lichnovsky o Jona, ya los retiraban y dieron lo último en el Tricampeonato. Y la lista parece interminable.

¿PREFIEREN BOMBAS HUECAS DEL MONTERREY?

Es increíble, pero hay americanistas que les gustaría tener a la actual directiva del Monterrey: mucho fichaje glamoroso, a billetazos, pero nada de títulos. Inaudito. Curiosamente, hoy se cumplen seis años del último título de Liga MX de Rayados. Si pudieran intercambiar a los altos mandos, los regios no duraban ni un torneo con las Águilas. Ni uno.

EL FUTURO DE BAÑOS FUERA DEL NIDO

Este 2026 hay una gran oportunidad de que a varios americanistas se les haga no ver más a Baños en Coapa. Aunque muchos no saben lo que piden. Y no porque Azcárraga y el Club América se cansaron ya del presidente más ganador de los últimos años en Liga MX, sino porque puede marcharse a un puesto más alto. El problema es encontrar a un relevo adecuado en el Nido, y aún no aparece. Al tiempo.