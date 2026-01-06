Messi rompe el silencio y confiesa: "Soy más raro que la mier..."

En una reciente entrevista concedida a Luzu TV, el astro argentino Lionel Messi mostró una faceta poco conocida de su vida cotidiana, alejándose de los reflectores del fútbol para hablar sobre su necesidad de introspección y tranquilidad en el hogar. A pesar de ser una de las figuras más públicas del planeta, el capitán de la Selección Argentina confesó que valora profundamente sus momentos de aislamiento, llegando a describirse con una honestidad brutal frente a los micrófonos.

Messi, capitán de Argentina | X: @TeamMessi

La necesidad de silencio en el hogar

Para el actual jugador del Inter Miami, la vida en una casa con tres hijos puede llegar a ser abrumadora, algo con lo que muchos padres se sentirán identificados. Messi admitió que, aunque ama a su familia, la dinámica constante de un hogar activo tiene un límite para su energía personal. El futbolista fue tajante al explicar su personalidad fuera de la cancha

"Soy más raro que la mierda también. Me gusta mucho estar solo, disfruto mucho estar solo, el quilombo de la casa me termina saturando y me gusta mi momento de soledad".

Una rutina de desconexión sin lujos

Al ser consultado sobre qué hace cuando finalmente logra esos espacios de privacidad, la Pulga reveló que sus pasatiempos no difieren de los de cualquier otra persona que busca descansar tras una jornada laboral. Su método para recargar energías es la sencillez absoluta.

"Miro tele, acostado, veo algún partido", detalló el astro.

De esta manera Messi ha confirmado que incluso en sus ratos de soledad el fútbol sigue siendo su gran compañía, aunque esta vez desde el rol de espectador y en la comodidad de su sillón.

Estas declaraciones ofrecen una perspectiva refrescante sobre el ídolo, recordándonos que detrás de los títulos y los récords existe un hombre que busca la paz en el silencio y la simpleza de una tarde tranquila.