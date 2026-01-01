Las butacas rojiblancas del Azteca

Y qué dijeron, ¿hoy no hay Franco? Pues no, va tarde, pero sin sueño después del pachangón de anoche. Feliz Año Nuevo, mi querido Franky, vamos a darle con todo al 2026.

Vámonos de volada para ir al recalentado. Muchos se quejaron de las butacas rojas y blancas del Estadio Azteca, como si fuera casa de Chivas y no del América. Pues nada más recordarles que el patrocinio del inmueble ahora es de Banorte y, aunque lo quieren dejar muy neutro, algo le tienen que dar al sponsor que financió la remodelación.

¿Muy neutro? Pues sí, mi Francoliever, una característica en este 'rediseño' del interior del Coloso es que puedan jugar como locales otros equipos y que se sientan en casa, no sólo las Águilas, sino Cruz Azul, Atlante o la Selección, por eso serán grises muchas butacas y me dicen que con las luces led que pusieron les darán el color a cada uno cuando tengan partido. Muy modernos.

¿MARCELO FLORES A PUMAS?

En Monterrey se desató la versión de que, como Pumas falló para convencer a Córdova para ir a Cantera, ahora apuntaba a Marcelito Flores, de pocos minutos con Tigres. Sin embargo, mi oreja de San Nicolás ya me dijo que el chavo se quiere quedar en El Volcán por una revancha, así que Universidad debe buscar por otro lado.

MÁS FICHAJES DE DOÑA TELE

Y ya de cierre, una más de Doña Tele. Pues después de acabar contrato con Fox Sports México de Grupo Lauman, y que se especulara mucho sobre su futuro, ligado incluso a Televisa, me contaron que mi querida Sombra, Rubén Rodríguez, finalmente se va a FOX en Tubi, donde será presentado a mediados de enero. ¡Mucho éxito!

Resulta que Rubén no llegará solo, pues también aterrizará en el canal que opera en Santa Fe con otro exFSM, un futbolista que se supo desarrollar en el micrófono como cuando fue goleador en la cancha: Rafa Márquez Lugo. A romperla.