Aczino: “Tomo terapias para no deprimirme”

Fue en marzo pasado cuando Mauricio Hernández González, mejor conocido como Aczino, apareció en una silla de ruedas, lo que alarmó a todos sus seguidores.

Pero su estado de salud está bien, el rapero se había sometido a una cirugía para eliminar unas hernias que le molestaban en su día a día.

Aczino se recupera de operación

Ahora en entrevista para el podcast ‘¿Qué es la música?’ con Javier Paniagua, el originario de Nezahualcóyotl aseguró que su recuperación va lenta y depende mucho de la gente para realizar sus cosas

“Es complicado y más en esta situación que no puedo hacer las cosas como normalmente las hago, que dependo de mucho de las personas que están a mi alrededor para realizar cosas cotidianas. Ya me puedo parar, moverme con ayuda, pero digamos que mi mecanismo de caminar no está al 100 por ciento y en este sentido es muy frustrante”, contó.

Aczino está en terapias

El freestylero dijo que gracias a los meses que lleva en silla de ruedas se pudo dar cuenta que no puede acelerar el tiempo y disfruta más de su gente que le brinda su amor.

Pero también sabe que pronto volverá a caminar gracias a las terapias que ha estado tomando, las cuales le han servido para no caer en depresión.

“Tengo un pronóstico positivo, si me dijeran que ya no vas a caminar a lo mejor si estaría consternado o en negación, de alguna forma estaría en otro estado mental, pero lo que tengo que hacer es seguir en recuperación y en terapias de recuperación y con buena mentalidad para no deprimirme”, expuso.

Por último, Aczino dijo que puede seguir trabajando y próximamente estrenará nuevas canciones las cuales compuso desde hace un más de un año.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡ESA NO, QUE TRAIGO SALDO! VIDEO: DOÑITAS CANTAN DOLIDAS MIENTRAS VIAJAN EN CAMIÓN