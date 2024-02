Aislinn Derbez, criticada por asegurar que 'las enfermedades se curan con emociones'

Aislinn Derbez está en medio de la polémica debido a que en su podcast 'La magia del Caos' tuvo como invitado al doctor Nirdosh Kohra, para hablar de la raíz de las enfermedades. Ahí, la también actriz aseguró que el cuerpo humano tiene la capacidad de curarse por sí solo de cualquier enfermedad, declaración que mucha gente en redes sociales no vio con buenos ojos, pues consideró que minimiza el trabajo de la medicina y que es peligroso que una persona sin el conocimiento haga esas afirmaciones.

"Todo lo que nos pasa físicamente nos afecta a nuestras emociones y, más aún importante, todo lo que nos pasa emocionalmente termina afectando a nuestro cuerpo físico. Yo ya me he detenido varias enfermedades en los últimos seis meses, aplicando todo lo que tú mencionas”, dijo.

En tanto que Nirdosh Kohra consideró que la medicina no resuelve las enfermedades desde la raíz y sólo se enfoca en solucionar los síntomas, pero no consideran a las emociones.

“Casi todo el mundo piensa que la medicina es lo más avanzado, lo más tecnológico, que la medicina lo sabe todo y entonces ponen toda su confianza en ella”, expresó el invitado.

¿Quién es el doctor Nirdosh Kohra?

Es médico cirujano graduado de la Universidad Anáhuac. Nació en la Ciudad de México. Es fundador de Bodhi Medicine y de Conscious Medicine, y cofundador de Path of Meditation.

Respecto al origen de su medicina alternativa, Kohra dice que es la amalgama de estudios y experiencias obtenidas durante varios años: “Emprendí un viaje de vida alrededor del mundo para encontrar la manera de unir la medicina occidental y oriental. He experimentado en mí mismo y me he entrenado en diversas metodologías de sanación y transformación en India, Europa, Estados Unidos y México que me permitieron crear el Instituto de Bodhi Medicine”, se lee en su biografía oficial.

