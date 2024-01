Aleska Génesis sí es una ladrona, pero asegura que de los corazones de sus seguidores

Aleska Génesis, modelo venezolana, que hace unos días estuvo presa por una noche tras ser acusada del presunto robo de relojes de lujo, y fue detenida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, hizo alusión en sus redes sociales de lo que vivió y en sus redes sociales dejó claro que sí robó, pero el corazón de sus seguidores.

“ESTAFADORA , DELINCUENTE , LADRON. Yo sólo vine a ROBARLES el CORAZÓN. Gracias a los que siempre han creído en mí , ustedes ya ganaron mi corazón”, dijo en su cuenta de Instagram.

Al margen, la actual concursante de La Casa de los Famosos, dejó claro que no tiene miedo de nada, ya que demostró que no es culpable de lo que se le acusa y por ello quedó en libertad, aunque no por ello olvida lo que vivió la noche que estuvo presa.

"Yo no tengo por qué esconderme, yo estoy dando la cara. Ya yo pasé por lo peor. Esto era lo que más le temía, ya lo enfrenté. Ya no tengo miedo. Yo soy libre, demostré mi inocencia, estoy en total libertad.

"Cuando llegué hubo una con una actitud muy desafiante, como queriendo pelear conmigo.Yo decía: ¿pero qué es esto? Había mucho frío porque era de noche. La mayoría estaba durmiendo. Yo me siento en un ladito, eran como literas de concreto. Pedí una cobija porque tenía demasiado frío. Era un sitio muy bajo, olía mal, las mujeres en el piso, yo nunca había vivido esa experiencia, nunca había pasado por eso", dijo a Telemundo.

