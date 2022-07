AMLO: 'Estoy siguiendo el ejemplo de Benito Juárez, Madero y Lázaro Cárdenas'

En su visita a Villa Orozco en Chiapas, Andrés Manuel López Obrador aseguró que se encuentra siguiendo el ejemplo de Benito Juárez, Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas, a quienes considera los tres mejores mandatarios en toda la historia del país.

"El mejor presidente de México fue Benito Juárez García, el segundo fue Francisco I. Madero, Apóstol de la Democracia, y el tercero fue el general Lázaro Cárdenas del Río. Yo voy siguiendo ese ejemplo. Pero quiero decirles que vamos a continuar apoyando, porque tardamos años en esta lucha, ustedes fueron protagonistas de este cambio.

"Cuántos años luchando, ya algunos se nos adelantaron. Por eso no podemos quedar mal, no podemos defraudar al pueblo, no podemos traicionar al pueblo. No mentir, no robar, no traicionar. Y en el tiempo que nos falta vamos a continuar fortaleciendo todas las acciones en beneficio de nuestro pueblo", dijo el presidente de México.

Asimismo, AMLO aseguró que a diferencia de los gobiernos anteriores, el suyo se preocupa por la gente en todo momento. Además agregó que le entregan el presupuesto completo a las personas, mientras que antes se les daba incompleto o incluso no les entregaban nada.

"Sólo cuando había elecciones es que se acordaban del pueblo y entregaban despensas, migajas, frijol con gorgojo, para obtener los votos y seguir en el gobierno y seguir robando. Eso es lo que ya se terminó. Cero corrupción, cero impunidad. Y el dinero del presupuesto se le entrega al pueblo.

"Y se le entrega de manera directa, sin intermediarios, porque también eso era lo otro. De lo poco que enviaban, que entregaban a la gente, lo hacían llegar a través de organizaciones o de intermediarios y no llegaba completo, llegaba con moche y a veces no llegaba nada", sentenció.

