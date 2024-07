Andrés Roemer reaparece en público: “Hubiera generado menos expectativa en relaciones íntimas”

El exdiplomático mexicano, Andrés Roemer, reapareció en público luego de ser detenido el año pasado en Israel por las acusaciones en su contra por violación y abuso sexual en México.

En entrevista para Radio Fórmula, el abogado insistió que él es inocente de todo lo que se le acusa, pues ninguna carpeta de investigación está bien construida, por lo mientras debe enfrentar prisión domiciliaria.

Andrés Roemer asegura que no escapó

Las acusación en contra del Roemer empezaron en 2021, por lo que tuvo que dejar el país porque sabía que lo iban a encarcelar y que difícilmente podría defenderse estando preso en tierras mexicanas.

"No me escapé de la justicia sino de la injusticia... llevo aquí tres años. No me permiten una evidencia, no reconocen a mi abogada, jurídicamente me deberían de dar el derecho. No es que me haya escapado de la justicia porque no había nada en contra mía, estaba previniendo que me metieran injustamente a la cárcel y que me destruyeran con lo que ya habían destruido”, expresó.

Andrés Roemer asegura que tuvo problemas con parejas

Durante la entrevista, el exconductor de televisión reconoció que su problema sí tendrían que ver con problemas con alguna mujer y con relaciones que tuvo en el pasado, pero que no es violador como presuntamente lo hacen ver.

“Le abrí la puerta de mi vida a mucha gente que no debería, que he sido demasiado confiado… Si volviera a nacer sería mucho más precavido, mucho más desconfiado, mucho más prudente. Hubiera también generado menos expectativa en relaciones íntimas, hubiera tenido la valentía que sí yo salía con alguien tres meses y pues no me late, terminar y hacerlo más fácil, pero no puedo colgarme una medalla de algo que nunca he hecho y las barbaridades que me han adjudicado acaban con tu vida, estás hablando con un muerto en vida”, declaró.

Andrés Roemer asegura que no es violador

El también escritor aseguró que no es un violador y que lleva esa marca en la piel, la cual le ha causado problema hasta para conseguir trabajo y hasta su casa ha perdido.

"El ser acusado de violador es un tatuaje que te sirve para ser atacado por el resto de tu vida, es una sombra que te destruyen; fui a más de tres universidades a pedir trabajo, en todas me dijeron que todo se cumple pero no se puede… Después de las falsas acusaciones que se me han hecho, después de las maquinaciones, de la manipulación, de la fabricación de delitos que se me ha hecho, mi vida ha sido otra, donde he encarnado a una persona que ha perdido casa, identidad, nombre, que ha visto doler el sufrimiento de sus familiares, que de un círculo de amigos termina con un punto, pero también he tenido una vida extraordinaria”, expuso.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡LÍNEA 1 DE CABLEBÚS LLEGA A 50 MILLONES DE VIAJES! CONOCE MÁS DATOS DEL MEDIO DE TRANSPORTE