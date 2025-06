¿Ángela Aguilar y Christian Nodal se casan por la iglesia? Tenemos la fecha

Ángela Aguilar y Christian Nodal están por cumplir un año de casados tras su ceremonia civil celebrada en julio de 2024. Su unión fue sorpresiva para el mundo del espectáculo, especialmente porque se oficializó poco tiempo después de confirmar su relación sentimental.

Aunque muchos aseguraban que su amor no duraría, ambos han desafiado las especulaciones. Ahora, la pareja de intérpretes del regional mexicano estaría planeando una boda religiosa para cerrar el año.

¿Cuándo será la boda religiosa?

Durante una emisión reciente de su programa en YouTube, el periodista Javier Ceriani reveló que Ángela y Nodal ya están preparando su enlace religioso. Según sus fuentes, la ceremonia ocurriría en diciembre de 2025, una vez que ambos concluyan sus compromisos profesionales.

“Christian Nodal y Ángela Aguilar, supuesta y alegadamente, después de terminar sus giras, sus promociones, juntar plata y armar la logística se casan por la iglesia”, reveló el exconductor de 'Chisme No Like' quien además aseguró que la cantante ya fue vista en un estudio de maquillaje especializado en bodas.

Ni Nodal ni Ángela han confirmado esta información. Sin embargo, la presencia de la intérprete de “Qué agonía” en un estudio de maquillaje nupcial ha intensificado los rumores. Ceriani fue contundente: “Se casan, porque no están casados por la santa iglesia católica, se casan en el mes de diciembre".

La postura de Pepe Aguilar: sin prisas

Por su parte, Pepe Aguilar, padre de Ángela, fue claro al hablar del tema. En una entrevista con Mara Patricia Castañeda, dijo que la boda religiosa no es una prioridad en este momento.

“Sinceramente, si hay una cosa que no está en mi cabeza es la boda religiosa de mi hija. Para mí, con todo respeto, pues no es importante”, expresó el cantante. Aunque recordó que para sus padres, Flor Silvestre y Antonio Aguilar, sí era algo fundamental, él prefiere enfocarse en otros logros de su hija: “Para ella (Flor Silvestre) era importante, pues va, para mí no”.

