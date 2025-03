Anuncian nueva serie de los ‘Power Rangers’, ¿Dónde y cuándo verla?

Los ‘Power Rangers’ regresarán con una nueva serie, desarollada por la casa de streaming, Disney, en un ambicioso proyecto que busca reinventar la icónica franquicia. Tras la compra de los derechos por parte de Hasbro en 2018, la compañía anunció que trabajaría en una nueva era para los Rangers. Se ha anunciado recientemente que Disney se ha sumado al proyecto para desarrollar una serie completamente renovada.

Power Rangers regresará con un reboot de la mano de Disney / TabascoHOY|

Según los primeros informes, la nueva serie no será una simple continuación de temporadas anteriores, sino un reinicio completo del universo de los ‘Power Rangers’. Esto incluirá un tono más maduro y una historia más cohesiva, alejándose del formato episódico tradicional.

Jonathan Entwistle, conocido por su trabajo en The End of the F**ing World*, está a cargo del desarrollo de la serie. Su visión apunta a una narrativa más cinematográfica y una ambientación que podría atraer tanto a los fans de siempre como a nuevas audiencias.

Power Rangers, Disney prepara una nueva serie / IGN|

Fecha de estreno: ¿Cuándo se puede ver?

Hasta el momento no hay una fecha oficial de estreno, se estima que la serie podría debutar en 2026. Los seguidores de la franquicia esperan que esta nueva versión mantenga la esencia de los ‘Power Rangers’.

En los próximos meses podrían revelarse más detalles sobre el elenco, la trama y el enfoque de esta nueva era de los héroes coloridos.

Power Rangers regresará con un nuevo reboot / Redes Sociales|

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Claudia Sheinbaum propone crear una base de datos nacional con biométricos