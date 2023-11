Anuncian reducción de agua en la CDMX, ¿Qué alcaldías son las afectadas?

Ante la sequía que se vive en el Sistema Cutzamala, la principal fuente externa de abastecimiento de agua potable de la Ciudad de México, a partir de este sábado 11 de noviembre habrá un recorte en el suministro del líquido en al menos 12 alcaldías.

En conferencia de prensa, el jefe de Gobierno, Martí Batres, mencionó que el problema hídrico se deriva de la falta de lluvias en las presas, situación que viene desde 2019 y se ha buscado mitigar a través de diversas estrategias; no obstante, insistió en la necesidad de incluir a la ciudadanía en el programa con el fin de evitar el desperdicio.

“Ya hemos comentado en otros momentos que el sistema Cutzamala se encuentra en una situación crítica, no ha recibido el agua que regularmente estaba recibiendo, no es un problema nuevo, tiene varios años. No obstante, tenemos un caudal de agua en el Cutzamala que es menor al que deberíamos tener para el abastecimiento de la Ciudad de México y del Estado de México”, detalló.

La Conagua informó que habrá cortes de agua para 12 alcaldías de la Ciudad de México y un municipio del Estado de México, esto debido a la crisis que registra el sistema Cutzamala por las sequías.

¿Qué alcaldías tendrán recorte de agua en CDMX?

Álvaro Obregón.

Azcapotzalco.

Benito Juárez.

Coyoacán.

Cuajimalpa.

Cuauhtémoc.

Iztacalco.

Iztapalapa.

Magdalena Contreras.

Miguel Hidalgo.

Tlalpan.

Venustiano Carranza.

Al respecto, el coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), Rafael Carmona, mencionó que las únicas alcaldías que no se verán afectadas por la disminución del caudal serán Xochimilco, Milpa Alta, Tláhuac y Gustavo A. Madero, ya que son las únicas que cuentan con su propia fuente de abastecimiento ajeno al sistema Lerma.

