¡Aprende a sacarle dinero a los hombres!; alguno de los consejos de mujer tiktoker

Dicen que todos los consejos son bien recibidos y es justo lo que en Tik Tok ha hecho Aline Hernán, influencer que se dedica a enseñar a sus seguidoras a “cómo sacarle dinero a los hombres”. Incluso, en este 14 de febrero, la mujer que vive en Colorado, Estados Unidos, invitó a las mujeres a hacer que sus novios les compren zapatos nuevos, y la técnica es: romperle el tacón a sus zapatos para que así les compren otros.

“La próxima vez que salgas con un hombre que tú más o menos sepas que tiene dinero, agarra uno de tus zapatos, tiene que ser de tacón a fuerzas, el tacón lo vas a medio zafar para que justo cuando estés en la cita vayas caminando y se te rompa el tacón. Y ya cuando vayan a plaza, a donde sea que vaya a comprar zapatos, escógete unos caros”, explicó Aline.

Pero los consejos de Aline no radican únicamente en cómo hacer que las parejas compren zapatos nuevos, sino que también aconseja a sus seguidoras a cómo 'ligar', pero sobre todo a cómo no enamorarse de un hombre hasta que este no les pida matrimonio: “Hasta que no tengas el anillo en la mano, tienes que ver a los hombres como objetos”.

