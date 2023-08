Babo de Cártel de Santa y Karely Ruiz lanzarán video sin censura

Karely Ruiz, influencer de la plataforma de OnlyFans, reveló que estará haciendo una nueva colaboración con el cantante de Cártel de Santa, Babo, llegando a causar una gran expectación por parte de los seguidores de los dos, pues además de que estarán juntos, mencionaron que lanzarán un video sin censura.

"Ya me estoy poniendo de acuerdo con él para armar algo bien fregón para las páginas. Estamos platicando, eso sí se va a hacer, es una realidad", mencionó Karely a través de su cuenta de Instagram.

Además, la influencer destacó que desde hace tiempo ya tenían planeado hacer esta colaboración, pero como Karely contaba en ese entonces con un novio, fue que no la dejó que lo hiciera.

"Ya lo teníamos planeado desde antes, pero yo tenía novio y como que no me dejaba, pero ahora me vale", finalizó Ruiz.

Este video de Karely junto con el cantante será lanzado exclusivamente para la plataforma de OnlyFans, por lo que los interesados deberán suscribirse a las cuentas de ambos influencers.

