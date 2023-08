Bárbara de Regil tacha a ‘haters’ de su hija Mar como gente infeliz que come grasa

Internet ya había olvidado la polémica de los cuadros Mar de Regil, pero su mamá, Bárbara de Regil, no. Recientemente, la actriz echó más leña al fuego al definir a los haters de su hija como gente infeliz que solo come grasa.

A través de un live en TikTok, madre e hija respondieron a la polémica que se generó luego de que Mar abrió una galería virtual en la que puso a la venta sus primeras pinturas, las cuales fueron tachadas por internautas como copias de diseños de Pinterest, que además de feas eran caras.

Ante los ataques, la actriz de Rosario Tijeras no pudo más y se lanzó contra las personas que hicieron de Mar blanco de memes y críticas en las redes:

“Me doy cuenta por qué el odio, ¿me explico? Te das cuenta que no es una persona feliz mentalmente, no es una persona que disfrute, que haga ejercicio, ¿sabes? Suben normalmente como comida llena de grasa, como chelas, con alcohol”, dice Bárbara para referirse a las personas que criticaron el arte de su hija.

La señorita que se copia mal las pinturas de Etsy y Pinterest @marderegil__ y su mamá @barbaraderegil nos invitan a que antes de tirar hate pensemos si “así le hablamos a la servidumbre”…

Hermosa reflexión, like si lloraste

pic.twitter.com/l5kToNa4fL — Gloria Alfa y Omega (@GlodeJo07) August 8, 2023

Y continúa: “Vendes latas, agarras las latas, las juntas, haces un corazón y te aplaudo por hacerlo, por emprender y por nunca quedarte frenado. Siempre sigue, crea, la vida es para crear”.

La actriz destacaba el espíritu artístico y emprendedor de Mar, cuando fue interrumpida por ella: “Tú me dices: está horrible, eres una pende... Me he puesto a pensar. A ver: ¿así le hablas a tu mamá? ¿Así le hablas a la gente de servicio? ¿Así le hablas a los meseros?”

Jajajajajaja wey, solo están empeorando las cosas, ya era un mame del pasado pic.twitter.com/Kn509O5Nev — Cosas de mamadores (@EsDeMamador) August 8, 2023

Su defensa recrudeció la polémica y ahora ambas fueron cuestionadas en las redes sociales, especialmente en X, donde incluso mar fue tachada de clasista por su respuesta.

En medio de la polémica, la galería @seagallery._ se mantiene abierta y Mar continúa ofreciendo sus cuadros, cuyos costos oscilan entre los 3 mil y 10 mil pesos, según la obra, sus medidas y costos de envío.

