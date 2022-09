Cartel de Santa: Babo, líder de la agrupación, fue acusado de presunta agresión por su exnovia

Melanie Pavola, expareja de Babo, líder del Cartel de Santa, relató lo que vivió junto al rapero en un viaje que hizo a Cancún, en donde sufrió de maltrato físico, por lo que decidió terminar la relación.

Todo comenzó porque Babo se encontraba en Cancún, junto a su hija, pero quería asistir a un concierto de Wiz Khalifa, por lo que llamó a Melanie para que fuera hasta el lugar a cuidar a su hija, ella accedió pese a que la relación no pasaba por el mejor momento, pues sospechaba que la estaba engañando.

Ya en el hotel, después de una fuerte discusión comenzó la agresión: “Me quede en el balcón de la habitación fumando, él odiaba que fumara tabaco; llegó con unos pasteles de chocolate, porque amo el chocolate… pero sólo siguió discutiendo, yo ya no quise discutir, solo fumaba.

Ya estábamos peleados, pero no quería que su hija se perdiera esa experiencia, así que accedí para ir a cuidarla, su hija, él y yo estábamos en la misma habitación, después del evento, después discutir mucho con el, decidí ya no pelear, tome mis cosas y me fui a cuidar a su hija — Melanie Pavola (@melaniepavola) September 9, 2022

Me arrebató el cigarro de la boca, estrujando mi boca, reaccioné para defenderme, le aventé los pasteles de chocolate, su hija se despierta con el ruido y ve Justo el momento donde babo me sienta de dos cachetadas, perdí la noción dos segundos, vi todo negro, cuando reacciono — Melanie Pavola (@melaniepavola) September 9, 2022

“Me arrebató el cigarro de la boca, estrujando mi boca; reaccioné para defenderme, le aventé los pasteles de chocolate; su hija se despierta con el ruido y ve justo el momento donde babo me sienta de dos cachetadas. Perdí la noción dos segundos, vi todo negro”, relató Pavola.

Pese a lo sucedido, la chica comentó que no quiere perjudicar a Babo, solo quiere concientizar a las mujeres para que no dejen ser agredidas. Además de que criticó al sistema de justicia mexicano en estos casos.

Yo si lo amaba con todo mi ser, jamás quise lastimarlo, declarando todo esto, perjudicarlo, pero a él no le importó perjudicarme, herirme, lastimar mi cara… Alguien que te golpea, no te quiere y hay que exponerlo por que ha golpeado a muchas y a todas las calla, a mi no. — Melanie Pavola (@melaniepavola) September 9, 2022

No toleraré, los comentarios de los machistas pendejos pitos chicos, que vienen a decir “Pss que hacías con el” que te valga madre Pendejo, NO DEBIÓ TOCARME — Melanie Pavola (@melaniepavola) September 9, 2022

“La ley no ayuda, como no son heridas de más de 15 días, no procede ni una demanda, por eso llegan las mujeres a denunciar todas golpeadas y no procede, porque aunque traigan el hocico roto, no son heridas de más de 15 días”, finalizó.

