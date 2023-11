The Chemical Brothers no han perdido la química

Desde el anuncio oficial del cartel del Corona Capital 2023, The Chemical Brothers apuntaba a ser uno de los momentos más aclamados por sus fans, y vaya que lo fue. El dúo originario de Manchester generó, desde temprana hora, una marea de fervientes fanáticos que se contaban por montones.

Esos mismos fans abarrotaron el escenario secundario donde se presentaría The Chemical Brothers por primera vez en México desde el 2018.

¡A sacar los prohibidos!

Ed Simons y Tom Rowlands comenzaron la función con 'Come with us' que fue una presentación y, a su vez, una propuesta para quienes se dieron cita en el escenario 'Vans' del Corona Capital 2023. Con una combinación de efectos visuales y recursos sonoros, The Chemical Brothers hicieron que los miles de espectadores pusieran toda la energía para bailar al ritmo de 'Do It Again' o 'No reason'.

El clímax de la presentación

El momento más eufórico entre los asistentes se dio cuando el dúo inglés soltó el beat de 'Hey Boy, Hey, Girl', provocando el salto simultáneo de todos los fans. El ambiente logro mantenerse al máximo con éxitos como 'Live Again', 'Star Guitar' o 'Wide Open'.

¿Frío? ¿Qué es eso?

Para miles de almas que disfrutaban del espectáculo visual y bailaban al ritmo de los mejores beats del dúo, el frío pasaba desapercibido. Ya para finalizar su estruendoso regreso a los escenarios mexicanos, 'EML Ritual' puso la cereza en el pastel para Ed Simons y Tom Rowlands.

De esta manera, el Corona Capital y los amantes de la electrónica le dijeron adiós a TCB, no sin antes aplaudir y corear sus mumbres hasta que estos dejaron el escenario.

