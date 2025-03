China ha manifestado su disposición a confrontar a Estados Unidos tras la imposición de aranceles. En un informe a la Asamblea Popular Nacional, el primer ministro Li Qiang destacó un crecimiento económico del 5% para 2024, con estabilidad en precios y empleo, y avances en innovación y medio ambiente. Se anticipa que este crecimiento continúe en 2025, con un enfoque en la inversión en inteligencia artificial y energía verde.

China ha manifestado su disposición a confrontar a Estados Unidos tras la imposición de aranceles.

El organismo gubernamental del régimen de Xi Jinping sostiene que.

“El problema del fentanilo es una excusa endeble para aumentar los aranceles estadounidenses a las importaciones chinas” .

China aumentará su gasto militar en un 7,2% de su Producto Interno Bruto, superando los 245.000 millones de dólares, lo que refleja la continuidad de la tendencia de crecimiento observada en años anteriores. Pekín ha emitido una advertencia al respecto.

The fentanyl issue is a flimsy excuse to raise U.S. tariffs on Chinese imports. Our countermeasures to defend our rights and interests are fully legitimate and necessary.



The U.S., not anyone else, is responsible for the #FentanylCrisis inside the U.S. In the spirit of humanity… pic.twitter.com/OjvSEcZS6o

