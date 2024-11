Comedores públicos y comunitarios CDMX: Así puedes comer por 11 pesos

El programa Comedores Sociales para el Bienestar tiene la iniciativa de beneficiar a las personas de alta marginación con acceso a alimentos nutritivos y accesibles para todos en la Ciudad de México.

Tanto los residentes como visitantes de la capital pueden acceder a comidas completas por un costo de 11 pesos y en algunos casos especiales de forma gratuita.

Comedores Sociales para el Bienestar

El programa ofrece alimentos a bajo costo o sin costo a través de cinco modalidades: Comedores Comunitarios, Comedores Públicos, Comedores Consolidados, Come Móviles y Comedores Emergentes. Estas modalidades buscan adaptarse de acuerdo a la necesidad de la zona como sus condiciones de pobreza y alta necesidad alimentaria.

Comedores Comunitarios: son espacios gestionados por grupos de vecinos que buscan apoyar a la comunidad mediante la preparación de comidas nutritivas a bajo costo. En estos comedores, se ofrece una ración completa y balanceada por solo 11 pesos. La CDMX cuenta con 415 Comedores Comunitariosdistribuidos en sus 16 alcaldías.

Comedores Públicos: en esta modalidad, las comidas son completamente gratuitas para los usuarios. Para acceder, es necesario llenar una cédula de derechohabienteen las instalaciones del comedor. Estos comedores están abiertos de lunes a viernes, de 10:00 a 17:00 horas, o hasta agotar las raciones del día. Actualmente, existen 32 Comedores Públicos en la ciudad.

Come Móviles: estas unidades móviles operan cerca de hospitales para ofrecer alimentos gratuitos a familiares de pacientes internados. En total, hay 12 Come Móviles que brindan este servicio en las cercanías de centros médicos, asegurando que quienes están en situación crítica no se queden sin acceso a alimentos.

Comedores consolidados: se encuentran en zonas estratégicas y cuentan con instalaciones permanentes que proporcionan un servicio estable a las personas que necesitan apoyo alimentario.

Comedores Emergentes: estos se activan en situaciones de emergencia para atender a la población en crisis, ofreciendo alimentos gratuitos en momentos de alta vulnerabilidad.

¿Cómo puedes acceder a estos Comedores Comunitarios?

Las personas interesadas deberán registrarse, proporcionando sus datos personales como nombre completo, sexo, edad y firma.

Puedes registrarte en las mismas instalaciones del comedor o a través de un listado de asistencia disponible en cada centro, esto con el fin de acceder a comidas nutritivas y económicas así como mantener una organización comunitaria.

Ubicación de los Comedores Sociales en CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México pone a disposición un mapa interactivo en la plataforma oficial de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO), que permite localizar los comedores más cercanos en cada modalidad.

En el mapa, podrás consultar información como dirección, teléfono y tipo de comedor disponible en su zona, ya sea comunitario, público o emergente.

