¿Cómo acceder a viviendas en CDMX con rentas desde 2,000 pesos mensuales?

El Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) ha implementado programas que permiten a ciudadanos acceder a viviendas con rentas desde 2,000 pesos mensuales. Estas iniciativas están diseñadas para apoyar a sectores vulnerables, incluyendo jóvenes, madres solteras y adultos mayores, brindándoles la oportunidad de contar con una vivienda digna y asequible.

Uno de los programas destacados es el de Vivienda Digna, que ofrece departamentos en zonas céntricas de la ciudad, como la colonia Doctores, con rentas accesibles y la posibilidad de adquirir la propiedad a largo plazo mediante créditos sociales. Estos créditos permiten a los beneficiarios pagar mensualidades fijas durante un periodo de 20 años, facilitando la estabilidad habitacional.

Requisitos para acceder a los programas de vivienda

Para ser considerados elegibles en los programas mencionados, los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Ser residente de la Ciudad de México.

2. Tener un mínimo de 18 años de edad.

3. No ser propietario de otra vivienda en la ciudad.

4. Contar con ingresos individuales que no excedan cinco veces el salario mínimo diario, o ingresos familiares que no superen ocho veces el salario mínimo.

5. Presentar un estudio socioeconómico que evidencie la capacidad de pago.

6. Proporcionar la documentación necesaria, que incluye identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio.

Es importante destacar que estos programas están dirigidos a personas que no cuentan con acceso a créditos tradicionales de vivienda y buscan ofrecer soluciones habitacionales a quienes más lo necesitan.

¿Cómo aplicar a los programas de vivienda?

Los interesados deben estar atentos a las convocatorias del INVI y otras entidades gubernamentales sobre inscripción, incluyendo pasos, documentos y plazos. Se recomienda visitar las oficinas del INVI o su sitio web para información actualizada. Estas iniciativas buscan garantizar el derecho a una vivienda digna en la Ciudad de México y mejorar la calidad de vida.

