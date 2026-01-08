¿Cómo obtener el descuento del 50% en el pago del agua en CDMX?

Durante enero de 2026, habitantes de la Ciudad de México pueden acceder a un descuento del 50% en el pago del servicio de agua, un apoyo fiscal que busca aliviar la carga económica de ciertos sectores de la población. Este beneficio es otorgado por el gobierno capitalino y se mantiene vigente como parte de los estímulos fiscales del inicio del año.

Durante enero de 2026, habitantes de la CDMX pueden obtener un descuento del 50% en el pago del servicio de agua./ Pixabay

El descuento está dirigido principalmente a adultos mayores, personas con discapacidad, jubilados, pensionados y viudas, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por las autoridades fiscales. El apoyo aplica únicamente a uso doméstico y no es válido para inmuebles comerciales o de uso mixto.

¿Quiénes pueden acceder al descuento del 50% en el agua?

Para obtener el beneficio, la persona solicitante debe ser propietaria del inmueble, habitarlo y pertenecer a alguno de los grupos considerados como vulnerables. Además, el consumo debe mantenerse dentro de los rangos establecidos para uso doméstico, ya que consumos elevados pueden invalidar el descuento.

Adultos mayores, personas con discapacidad y pensionados forman parte de los sectores que pueden acceder al beneficio./ X

Entre los documentos generalmente requeridos se encuentran identificación oficial vigente, comprobante del beneficio (como credencial de adulto mayor, constancia de discapacidad o documento de pensión), boleta del servicio de agua y comprobante de domicilio. En algunos casos, el descuento se aplica de manera automática si la información ya está registrada ante las autoridades.

El trámite puede realizarse durante el mes de enero, ya sea de forma presencial en los módulos correspondientes o a través de los mecanismos habilitados por la Tesorería de la Ciudad de México. Las autoridades recomiendan hacerlo lo antes posible para evitar contratiempos o saturación de atención.

Es importante señalar que el descuento no es acumulable con otros beneficios fiscales y solo se aplica sobre el monto del servicio de agua. Si el inmueble presenta adeudos anteriores, estos deben regularizarse conforme a las condiciones vigentes para que el apoyo pueda ser otorgado.

El descuento en el cobro del agua aplica únicamente para uso doméstico en la Ciudad de México./ X

Las autoridades capitalinas han reiterado que este estímulo busca apoyar la economía familiar y fomentar el cumplimiento oportuno del pago de servicios, por lo que invitan a la población a revisar su boleta y verificar si cumplen con los criterios establecidos.

En resumen, el descuento del 50% en el pago del agua en CDMX es una oportunidad real de ahorro durante enero de 2026 para quienes forman parte de los sectores beneficiados. Revisar requisitos, fechas y documentación puede marcar la diferencia para aprovechar este apoyo fiscal.