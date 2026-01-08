Más de 900 perros y gatos fueron rescatados del Refugio Franciscano en CDMX por presunto maltrato

El Refugio Franciscano, ubicado en la alcaldía Cuajimalpa, se encuentra en el centro de la polémica luego de que autoridades de la Ciudad de México recuperaran a 936 perros y gatos que vivían en el lugar, tras detectar condiciones críticas de salud y presunto maltrato animal. El operativo se realizó como parte de una intervención oficial para salvaguardar la vida y bienestar de los animales.

Autoridades de la CDMX recuperaron a 936 perros y gatos del Refugio Franciscano, ubicado en la alcaldía Cuajimalpa./ X:@FiscaliaCDMX

De acuerdo con los reportes de las autoridades capitalinas, durante las revisiones médicas se encontró que más de 800 perros presentaban enfermedades, entre ellas desnutrición, infecciones, problemas dermatológicos y padecimientos no atendidos. La situación encendió las alertas de médicos veterinarios y de instancias de protección animal, quienes consideraron urgente la reubicación y atención inmediata.

Los animales fueron trasladados a distintos espacios temporales donde reciben valoraciones clínicas, alimentación y tratamiento, bajo la supervisión de personal especializado. Las autoridades señalaron que el objetivo principal del aseguramiento fue evitar un mayor deterioro de la salud de los perros y gatos, muchos de ellos adultos mayores o con enfermedades crónicas.

Los perros y gatos rescatados reciben atención médica y alimentación bajo resguardo oficial./X:@FiscaliaCDMX

¿Por qué las autoridades intervinieron el Refugio Franciscano?

La intervención se dio luego de múltiples reportes y revisiones que apuntaban a hacinamiento, falta de higiene y atención médica insuficiente dentro del albergue. Las autoridades señalaron que, aunque el refugio operaba desde hace años, las condiciones actuales ya no garantizaban el bienestar de los animales, lo que motivó el operativo.

El operativo en el Refugio Franciscano generó un debate sobre bienestar animal y supervisión de albergues en la capital./ Captura de pantalla

Sin embargo, los responsables del Refugio Franciscano rechazaron la versión oficial y calificaron el aseguramiento como ilegal, argumentando que no se respetaron acuerdos previos ni procedimientos administrativos completos. También aseguraron que el lugar funcionaba como un espacio de rescate y que los animales no estaban en riesgo como se ha señalado.

El caso provocó reacciones de colectivos animalistas y especialistas, quienes reconocen la labor histórica del refugio, pero también subrayan la necesidad de que todos los albergues cumplan con estándares sanitarios, médicos y legales, independientemente de su trayectoria o intención.

Cada rescate representa una vida que vuelve a confiar.

En coordinación con la @SSC_CDMX, @SEDEMA_CDMX, la @FiscaliaCDMX y la @SeGobCDMX, seguimos trabajando para proteger a perritos y gatitos y garantizar su bienestar.

Les comparto algunas imágenes de este rescate. pic.twitter.com/tOVUFHvPDe — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) January 8, 2026

Las autoridades capitalinas afirmaron que el proceso sigue en revisión y que se dará seguimiento tanto al estado de salud de los animales como a la situación legal del inmueble y de la asociación responsable. Mientras tanto, los perros y gatos permanecen bajo resguardo oficial, en espera de una solución definitiva.

El rescate del Refugio Franciscano reabrió el debate sobre la protección animal en la CDMX, la supervisión de refugios y la responsabilidad compartida entre autoridades, asociaciones y sociedad civil para evitar que casos de maltrato se repitan bajo el argumento del rescate.