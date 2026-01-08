¿Cuándo será el eclipse solar anillo de fuego 2026 y se verá en México?

No te emociones de más: el eclipse solar anular del 17 de febrero de 2026 será uno de los fenómenos más intensos del siglo… pero también uno de los más lejanos.

Aunque su nombre suena como banda de rock o ataque final de anime, este "anillo de fuego" pasará tan lejos de México como tus vacaciones a la Antártida.

El eclipse solar anular será a mediados de febrero / FREEPIK

¿Qué es un eclipse anular?

Se trata de un fenómeno astronómico en el que la Luna se cruza entre la Tierra y el Sol, pero no lo cubre por completo. En vez de oscurecer el cielo, deja un aro brillante alrededor de su silueta. Por eso se le conoce como “anillo de fuego” (y no, no tiene nada que ver con los Targaryen).

¿Cuándo ocurrirá?

Apúntalo si quieres, aunque no te sirva de mucho: el 17 de febrero de 2026. La fase completa del eclipse durará más de cuatro horas, pero el momento glorioso del anillo de fuego será breve. Un instante que solo algunos afortunados —o pingüinos— podrán disfrutar.

México no tendrá la oportunidad de verlo por su lejanía / FREEPIK

¿Por qué es tan especial?

Según los especialistas, este será uno de los eclipses más extremos del siglo XXI. La Luna cubrirá más del 96 % del Sol y lo que quedará visible será tan brillante como el “no lo vi venir” de tu ex. A esto se suma que ocurrirá cuando la Luna esté más alejada de la Tierra, lo que aumenta el contraste visual.

Pero ahí viene el bajón...

¿Se verá desde México?

No. No. Y otra vez: no. La sombra de la Luna pasará por regiones tan remotas como la Antártida y el océano Austral. En México ni siquiera se verá de forma parcial, así que ese día el cielo seguirá tan soleado como cualquier martes.

El 17 de febrero será el fenómeno natural / FREEPIK

¿Por qué dicen que es peligroso?

Porque aunque el fenómeno no se verá en México, mirar al Sol directamente sin protección adecuada puede dañar tu vista, eclipse o no. Ya lo dijo tu profe de ciencias: si no tienes lentes especiales, mejor ni te asomes.

El eclipse solar anillo de fuego se llama así por el aro de luz que deja ver / FREEPIK

¿Habrá otros eventos astronómicos?

Sí. 2026 será un año clave para la astronomía. Meses después del anillo de fuego habrá un eclipse total de Sol visible desde Europa y el Ártico, más eclipses lunares y una que otra lluvia de estrellas que sí se podrá ver desde casa. Así que no todo está perdido, solo este anillo.

Lo más recomendable es verlo con protección especializada / FREEPIK