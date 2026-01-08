¡Disney se suelta el cabello! Ya hay protagonistas para el live action de ‘Enredados’

Walt Disney Pictures al fin encontró a su Rapunzel y a su Flynn Rider para la esperada versión live action de Enredados, y las redes ya están soltando teorías (y emociones).

Los elegidos fueron Teagan Croft, actriz australiana conocida por su papel como Raven en Titans, y Milo Manheim, estrella del universo Zombies de Disney Channel.

Los actores ya tienen experiencia frente a la pantalla / Redes Sociales

Ambos actores se meterán en los zapatos —o más bien, en el cabello y la capa— que una vez usaron Mandy Moore y Zachary Levi en la película animada de 2010, la cual recaudó 591 millones de dólares en taquilla y se convirtió en un clásico moderno.

Las voces originales dan paso al nuevo sueño

“Walt Disney Pictures se ha soltado el pelo y ha encontrado a los protagonistas de Enredados, la adaptación en acción real de su película animada de 2010”, expusieron.

El proyecto estará dirigido por Michael Gracey, quien ya demostró su talento musical en The Greatest Showman. La productora será Kristin Burr (Cruella, Freaky Friday) y el guion corre a cargo de Jennifer Kaytin Robinson, reconocida por Do Revenge y Thor: Love and Thunder.

El clásico de Disney tendrá a sus protagonistas de carne y hueso / Especial

Disney buscó a los protagonistas con una estrategia digna de un cuento: mandó “linternas flotantes” en EE. UU. y Reino Unido para promocionar la audición, y las pruebas finales se realizaron en Londres, poco antes de las vacaciones de invierno.

Una apuesta fuerte (y millonaria)

La elección de Croft y Manheim no fue al azar. Disney se tomó su tiempo para encontrar a quienes pudieran interpretar dignamente a los personajes adorados por toda una generación.

“Una película de acción real de Disney tiene el potencial de convertirse en un éxito mundial de mil millones de dólares”, reportaron.

Teagan Croft será quien le dé vida a Rapunzel / Especial

Y sí, las apuestas están altas. El live action de Lilo & Stitch ya rompió la barrera del billón, y ahora todas las miradas están puestas en Enredados. Además de una película, la cinta original tuvo su propia serie animada en Disney Channel.

¿Y la villana?

Disney aún guarda un as bajo la manga. El papel de Mother Gothel, la icónica villana del cuento, aún no está asignado, aunque en algún momento Scarlett Johansson estuvo en la mira del estudio para interpretarla.

El actor Milo Manheim ya había trabajado con Disney / Especial

Teagan Croft se perfila como una Rapunzel moderna y empoderada. Más allá de Titans, también protagonizó True Spirit, filme de Netflix sobre la navegante adolescente Jessica Watson. Por su parte, Manheim ha demostrado su talento vocal en Little Shop of Horrors y en la serie School Spirits de Paramount+.

Lo único seguro es que este cuento de hadas está por comenzar otra vez, pero ahora, en carne y hueso.

Hasta el momento se desconoce cuándo comenzarán las grabaciones / Especial