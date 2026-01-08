Multas de tránsito CDMX 2026: Lista de costos actualizados

Las multas de tránsito en la Ciudad de México serán más altas en 2026 debido al ajuste de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), indicador oficial que se utiliza para calcular sanciones económicas. Este cambio no modifica el Reglamento de Tránsito, pero sí incrementa el monto final que deben pagar los conductores cuando cometen una infracción.

El nuevo valor de la UMA entra en vigor cada año el 1 de febrero, por lo que a partir de esa fecha las multas calculadas bajo este esquema se actualizan automáticamente. En términos prácticos, esto significa que varias sanciones subirán únicamente por este ajuste, lo que representa un impacto directo al bolsillo.

Invadir carriles exclusivos como Metrobús o ciclovías seguirá siendo una de las infracciones más costosas en la CDMX./ Pixabay

¿Por qué el cambio de la UMA afecta directamente las multas?

En la CDMX, las infracciones están establecidas en rangos de UMAs. Cuando este indicador sube por inflación, el costo de las multas también aumenta. Por ello, antes de salir a circular en 2026, vale la pena revisar que el vehículo cuente con documentos vigentes, seguro obligatorio, y respetar límites de velocidad y carriles exclusivos, ya que algunas faltas pueden resultar especialmente costosas.

Entre las infracciones con mayores incrementos se encuentran aquellas consideradas de alto riesgo. Por ejemplo, exceder los límites de velocidad en vehículos de transporte público o de carga puede derivar en sanciones que superan los 33 mil pesos, debido al peligro que representa para peatones y otros conductores.

Circular sin seguro de auto vigente puede generar multas de miles de pesos a partir de febrero de 2026./ Pixabay

Invadir carriles exclusivos del Metrobús, Trolebús o ciclovías sin autorización puede generar multas que van de 4,692 a 7,038 pesos, además de sanciones administrativas adicionales. Esta sigue siendo una de las faltas más comunes en la capital.

El uso o portación de dispositivos antirradares está prohibido y se castiga con multas que oscilan entre 4,692 y 5,865 pesos, ya que se considera una acción para evadir la aplicación de la ley.

Circular sin seguro de responsabilidad civil vigente, documento obligatorio en la CDMX, puede costar entre 2,346 y 4,692 pesos. Asimismo, manejar sin licencia, tarjeta de circulación, holograma o calcomanía puede generar sanciones de 2,346 a 3,519 pesos, dependiendo del caso.

En cuanto a la conducta frente a la autoridad, insultar o agredir a un oficial de tránsito es una falta grave que puede sancionarse con multas de 2,346 a 3,519 pesos, además de posibles consecuencias legales. Por su parte, rebasar el límite de velocidad en un auto particular puede implicar pagos que van de 1,173 a 2,346 pesos.

El ajuste de la UMA en 2026 provocará un aumento automático en las multas de tránsito en la Ciudad de México./ Pixabay

¿Quiénes pueden infraccionar en CDMX?

Un punto clave que los conductores deben tener presente es que no todos los policías están facultados para multar. En la Ciudad de México, únicamente los Agentes de Tránsito debidamente acreditados tienen la autoridad legal para emitir y validar infracciones, por lo que siempre es válido solicitar la identificación correspondiente.

En resumen, las multas en CDMX serán más caras en 2026 debido al ajuste de la UMA. Conocer los rangos de sanción y cumplir con el reglamento sigue siendo la mejor estrategia para evitar gastos innecesarios y problemas legales.