Megapuente de 4 días: ¿cuándo será este 2026?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ya confirmó el primer megapuente del 2026, y será a finales de enero. Así que si eres mamá, papá o estudiante, ve marcando el calendario, porque habrá cuatro días seguidos sin clases para millones de niñas, niños y adolescentes en todo el país.

Los alumnos de nivel básico y media superior tendrán megapuente / FREEPIK

¿Cuándo es el primer megapuente del año?

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP, el descanso arrancará el viernes 30 de enero y se extenderá hasta el lunes 2 de febrero, por lo que el regreso a clases será hasta el martes 3 de febrero.

Viernes 30 de enero sin clases por Consejo Técnico Escolar

Sábado 31 es día de descanso habitual de fin de semana

Domingo 1 también es día de no trabajar o de clases

Lunes 2 de febrero se suspenden las clases por la proclamación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero, es decir, se recorre la fecha

Del 30 de enero al 2 de febrero se suspenden las clases / FREEPIK

En total, son cuatro días consecutivos sin actividades escolares. Este será el primer megapuente del 2026, y vendrá muy bien para recargar pilas después de las vacaciones decembrinas.

¿Quiénes descansan?

El megapuente aplica para todas las escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional (SEN) en niveles de educación básica: es decir, preescolar, primaria y secundaria.

Serán 4 días de descanso corridos para descansar o planear algo / FREEPIK

El viernes 30 de enero no es un día libre como tal: ese día se lleva a cabo la sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE), donde maestras y maestros se reúnen a revisar avances académicos, retos y nuevas estrategias pedagógicas. Y el lunes 2 de febrero es feriado, pues es el día que se traslada la conmemoración del 5 de febrero, fecha en que se promulgó la Constitución Mexicana.

La SEP no afloja

La SEP recordó que, aunque hay puentes y feriados, el ciclo escolar debe cumplir con entre 185 y 200 días efectivos de clase, como lo marca la Ley General de Educación. Así que sí, hay descanso, pero también hay compromiso con el aprendizaje.

El primer megapuente de 2026 será a finales de enero / FREEPIK

Este será apenas el primer megapuente del ciclo escolar, así que atentos a los próximos descansos estratégicos ya definidos desde septiembre pasado.

El pretexto del puente es la conmemoración de la Constitución Mexicana / FREEPIK