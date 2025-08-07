¿Cuándo será el segundo Simulacro Nacional 2025 y cómo funcionará la alerta sísmica en celulares?

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) anunció que el Segundo Simulacro Nacional 2025 se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre a las 12:00 horas, con la finalidad de fortalecer la cultura de la prevención ante emergencias como sismos.

Este ejercicio nacional incluirá por primera vez una prueba del Sistema de Alerta Sísmica a través de telefonía celular, mediante una tecnología denominada Cell Broadcast, que permite enviar mensajes masivos de texto acompañados de sonido, sin necesidad de internet ni saldo, a más de 80 millones de usuarios móviles en el país.

De acuerdo con la CNPC, la hipótesis del simulacro será un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, lo que implicará que la alerta sísmica sea activada en varias entidades federativas, entre ellas la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Colima, Veracruz, Tlaxcala, Morelos y Guanajuato.

Durante el simulacro, además del alertamiento por celular, también se activarán las bocinas del C5 y los sistemas locales de protección civil, como parte del protocolo de respuesta ante eventos sísmicos.

La titular de la CNPC, Laura Velázquez Alzúa, explicó que “por primera vez en nuestro país llevaremos a cabo una prueba nacional de alertamiento por telefonía celular. Ese día todas las mexicanas y los mexicanos que cuenten con un teléfono celular recibirán un mensaje de texto acompañado de un sonido…”. El contenido de ese mensaje será: “Esto es un simulacro. Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de alertas del Gobierno de México, esto es un simulacro.”

Este ejercicio forma parte de las acciones coordinadas entre el Gobierno de México, los gobiernos estatales y municipales, con el objetivo de fortalecer los tiempos de respuesta y generar conciencia social sobre los riesgos sísmicos en el país.

