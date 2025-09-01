¿Cuándo y dónde será el Festival del Caldo Tlalpeño 2025 en CDMX?

La Ciudad de México se prepara para vivir un evento que combina tradición y sabor: el Festival del Caldo Tlalpeño 2025, una celebración dedicada a uno de los platillos más representativos de la capital.

La fiesta gastronómica se llevará a cabo todo el mes de septiembre, con mercados y restaurantes de Tlalpan ofreciendo distintas versiones del emblemático caldo tlalpeño, que se distingue por su base de pollo, garbanzos, verduras frescas y chipotle, acompañado de pollo deshebrado, arroz, aguacate, queso y un toque de limón.

El momento más esperado será el sábado 6 de septiembre, cuando la Hacienda San Fernando, ubicada en Tlalpan Centro, se convierta en sede de un concurso gastronómico abierto al público y con entrada libre. En este encuentro, cocineros locales competirán por preparar el mejor caldo tlalpeño, en un ambiente familiar y festivo.

Además del concurso, la iniciativa busca fortalecer la identidad culinaria de la alcaldía al invitar a los restaurantes y mercados tradicionales a sumarse con menús especiales durante todo el mes, consolidando así al festival como un referente cultural y gastronómico en la CDMX.

El Festival del Caldo Tlalpeño 2025 no solo ofrece la oportunidad de degustar este platillo en su versión más auténtica, sino también de disfrutar de un recorrido cultural que celebra las raíces de Tlalpan y promueve la riqueza gastronómica de la ciudad.

