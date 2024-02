¿Daniel Bisogno despertó del coma? Esto es lo que sabemos de su estado de salud

El ultimo reporte del estado de salud de Daniel Bisogno, conductor de ‘Ventaneando’, preocupó a propios y extraños tras darse a conocer que estaba intubado y en terapia intensiva.

Desde ese momento sus familiares y amigos han estado al pendiente de su evolución luego de estar dos semanas internado por una infección en los pulmones.

¿Cómo sigue la salud de Daniel Bisogno?

Ahora la conductora de ‘Sale el Sol’, Ana María Alvarado, fue quién destapó cómo se encuentra el también actor en estos momentos. La periodista de espectáculos dijo que contactó a una integrante de OV7 para preguntarle por su amigo.

“Yo me acerqué a Marianita que es muy amiga de la familia, ella empezó a preguntar hasta que dio con Álex, hermano de Daniel Bisogno y él le informó que está delicado, pero que está bien, sí intentaron despertarlo el día de ayer, despertó y lo regresaron al coma inducido, hasta que no se le quite la infección. Es un estado grave pero estable”, reveló.

¿Daniel Bisogno puede respirar por su cuenta?

Dentro de la sección ‘Pájaros en el Alambre’, Joanna Vega-Biestro reforzó el comentario de su compañera agregando que la decisión de quitarle la respiración artificial era para ver si los pulmones de ‘El Muñeco’ podrían trabajar por sí solos.

“Se había dicho que lo querían despertar porque querían ver como funcionaban sus pulmones y si no lo veían que él ya podía, en mejor estado lo volvían a (intubar)”, finalizó.

