Daruma: Conociendo a la Reina de la creación de contenido de batallas

La Reina de la creación de contenido de batallas, Daruma, pasó por nuestro canal de Twitch en una plática que nos llevó desde lo profesional a lo personal permitiendo al mundo conocer un poco más de la exitosa youtuber española.

Nos contó cómo incursiono en el mundo de las batallas y particularmente del rap, pues cuando era niña su hermana era la más rapera de la familia, puesto que ahora Daruma ocupa con honor.

Hablamos también sobre su más revolucionará sección, “Pispa al experto”, donde trae a gente externa al panorama del freestyle a comentar batallas y que perciben ellos en estas, con fanáticos y detractores esta nueva idea sin lugar a dudas es de lo más interesante hoy en el mundo de las competencias pues brinda una nueva perspectiva sobre lo que tanto amamos.

Repasamos su breve paso por el mundo como freestyler en activo, como se presentó al casting de Red Bull en 2019 quedándose a las puertas de calificar a una regional, aunque su participación se viera afectada por los nervios, y más importante, por una enfermedad que estuvo cerca que provocarle la muerte.

Misma enfermedad casi arruinó una de sus tardes más especiales, pues Daruma es aún más fanática de las batallas escritas que de las improvisadas. El día que pudo hacer una en Barcelona ante Zoyert probó de lo que es capaz, pero sus malestares no la dejaron demostrar todo su potencial escénico pues le dolía la garganta y le costaba respirar.

Aunado a esto, señaló y resaltó su deseo de participar en Línea 16, el evento más grande de batallas escritas en Hispanoamérica, donde entiende que no puede aspirar a batallar con leyendas como Danger o Aczino de inmediato, pero que sabe que si se le diera la oportunidad podría escalar hasta llegar a ellos.

Las batallas y la creación de contenido no son un mundo fácil, Daruma como otras muchas chicas diario tienen que enfrentar insultos y descalificaciones que otros evitan por el simple hecho de ser mujer, siendo que de rap podría dar una clase a más de uno, pero eso nunca la detendrá, pues si no lo hizo el cáncer no lo harán los haters.

