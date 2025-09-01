¿De qué murió el periodista mexicano Alberto Padilla?

La comunidad periodística lamenta el fallecimiento de Alberto Padilla, reconocido periodista mexicano y exconductor de CNN en Español, quien perdió la vida tras desvanecerse durante una reunión con amigos.

Fue el pasado viernes 29 de agosto cuando Padilla, de 60 años de edad, se encontraba en una actividad social luego de conducir su programa "A Las Cinco con Alberto Padilla", transmitido por YouTube y la radiodifusora costarricense CRC 89.1 Radio.

Alberto Padilla perdió la vida el pasado viernes en Costa Rica/X |

Se desvaneció durante una reunión

Según informó la empresa para la que trabajaba, Padilla “se sintió mal y sufrió un desvanecimiento”, por lo que fue trasladado de inmediato al Hospital CIMA en San José, Costa Rica, donde pese a los esfuerzos médicos falleció horas más tarde.

"Alberto Padilla, tu memoria vivirá para siempre entre quienes tuvimos el honor de conocerte. Gracias por tu amistad y por todos los momentos compartidos, nunca te olvidaremos", publicó CRC 89.1 Radio.

La radiodifusora donde trabajaba Padilla confirmó su deceso/CRC 89.1 |

Aunque no se ha confirmado de manera oficial, diversas fuentes aseguran que la causa fue un paro cardiaco fulminante.

¿Quién fue Alberto Padilla?

Alberto Padilla nació el 9 de enero de 1965 en Monterrey, Nuevo León, México. Se graduó en Estudios Internacionales por la Universidad de Monterrey y cursó el Programa de Alta Gerencia del INCAE Business School, en Costa Rica, país que adoptó como su segundo hogar.

Alberto Padilla destacó como periodista en CNN En Español/X |

Su carrera ganó proyección internacional gracias a su labor como periodista, presentador y analista en CNN en Español, donde cubrió eventos globales de alto impacto y entrevistó a líderes políticos, económicos y sociales de relevancia mundial. Su estilo analítico lo convirtió en una de las voces más influyentes dentro del periodismo de habla hispana, tanto en Estados Unidos como en América Latina.

