Debanhi Escobar: Papá de la joven confirmó que Fiscalía nunca le mostró cuerpo de su hija

A días de que se diera a conocer que la muerte de Debanhi Escobar, el papá de la joven sigue revelando detalles del momento en el que encontraron a su hija dentro de la cisterna del hotel. En entrevista con TV Azteca, Mario Escobar reveló que las autoridades nunca le mostraron el cuerpo de Debanhi e incluso dio a conocer que solamente le enseñaron unas fotografías de sus pertenencias

"En ningún momento nos dicen, terminan las labores Rodolfo y la otra persona con los forenses. No nos damos cuenta cuando se va la Semefo, embalan el cuerpo, se lo llevan, nunca nos lo muestran.

Me enseñan dos fotos de propiedades de mi hija, una medallita que le dio mi madre. Me dicen '¿Quiere ver las otras?' y respondo 'Quiero ver todo'. Hay muchas cosas que no puedo decir ahorita, pero en su momento las voy a sacar", dijo el padre de la joven.

Asimismo, aseguró que las autoridades que se encontraban en el lugar no le dieron la cara tras hallar el cuerpo de su hija.

"Yo tengo una cronología de todo, minuto a minuto. Le digo que quiero ver todo y me contesta 'Es que está muy feo'. '¿Para qué tomas fotos si no me las vas a enseñar?'. le respondí. Me empieza a enseñar las imágenes y le pregunto '¿Dónde está Rodolfo?' y me dice que ya se fue. Pregunté por Caballero y también me dijo que se había ido", agregó el papá de Debanhi.

"¿Por qué no me dieron la cara para explicarme el cómo, cuándo, por qué, quién, en dónde, todas esas preguntas", sentenció.

