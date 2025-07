Del Atlas a Tomorrowland: Alure, el DJ mexicano que cambió el balón por las tornamesas

Alan Andreu, mejor conocido como Alure, está a punto de cumplir uno de sus más grandes sueños: tocar en el legendario festival Tomorrowland este 18 de julio. Lo hará a las 18:00 horas en el escenario ‘Melodía’, poniendo en alto el nombre de México en uno de los encuentros más importantes de la música electrónica a nivel mundial.

“Es un orgullo enorme y la verdad que un sueño hecho realidad. Esta es la primera vez que voy al festival como aficionado y como artista", compartió en entrevista EXCLUSIVA para CONTRA. Pero lo que pocos saben es que antes de hacer bailar a miles, el joven talento estuvo a punto de convertirse en futbolista profesional del Atlas, pero una serie de lesiones lo alejaron de las canchas.

Una lucha de beats, talento y constancia

Su camino a Bélgica no fue sencillo, el DJ confiesa que sobresalir en un mercado saturado es parte del reto: “Hay competencia hasta debajo de las rocas... Es una lucha constante de conocer a las personas correctas, de llegar a los oídos de las disqueras, de los promotores de los festivales… han sido varios años de estar duro y dale”.

Pero Tomorrowland no es su destino final, el productor musical ve este logro como un trampolín para seguir creciendo: “No lo veo como algo que, bueno, ya llegué. Voy a usar esa motivación para trabajar aún más fuerte”.

Adiós a los tachones, hola a los beats

En 2019, y con el apoyo de sus padres, dejó atrás el sueño del futbol y comenzó a estudiar producción musical de tiempo completo. “Yo me dedicaba a eso, era futbolista profesional en el Atlas. Las lesiones me alejaron del campo y decidí irme un año a estudiar producción musical”, recordó.

Alure llegó a estar en el equipo de segunda división del Atlas, pero el destino tenía otros planes: “Estaba lo más cerca que puedes estar antes de llegar a primera división… fue algo muy doloroso, muy difícil, me dejó en un punto donde ya no sabía qué hacer con 19-20 años"

Continúo: "Llegué hasta el equipo de segunda división. Estuve ahí 2017-2018, no recuerdo el año exacto, pero sí estuve ahí casi dos años entrenando en el equipo de segunda y desafortunadamente sufrí muchas lesiones, desgarres y cosas así que ya llegó un punto donde recaía tanto sobre lo mismo que decidí dejar el fútbol en ese momento”.

Fue ahí cuando la música electrónica, que lo acompañaba desde la adolescencia, tomó protagonismo y su pasión por los beats lo hicieron aprender por su cuenta el poder empatar las canciones y saber cómo poner el ambiente en las fiesta y en otros festivales en los que ha participado como EDC México, Corona Capital y más.

“La música electrónica me lleva acompañando desde como los 14 o 15 años. Empecé a mezclar en mi cuarto con una controladora que me regalaron y buscaba tutoriales en YouTube”, nos contó.

Del apoyo de Jorge Campos a los escenarios de Europa

Uno de los momentos más memorables para él fue recibir el reconocimiento del exportero de la Selección Mexicana, Jorge Campos, en plena fiesta: “Yo estaba tocando y se me acercó y muy buena onda me dijo: ‘Oye, me está encantando el set, ¿me puedo tomar una foto contigo?’”.

Ahora con el ánimo hasta los cielos, con presentaciones confirmadas en Madrid y el festival Dream Beach en Almería, España, Alure prepara su maleta con beats, sueños y mucha energía.

“Después de Tomorrowland estaré en Madrid con tres presentaciones, luego Dream Beach y de ahí me tomaré un descanso en México con mi familia y amigos”, adelantó sobre su agenda.

