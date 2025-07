The Legend of Zelda: Nintendo confirma a los protagonistas de la película en live action

La espera terminó para los fans de Hyrule: Nintendo y Sony por fin anunciaron a los actores que darán vida a los protagonistas de ‘The Legend of Zelda’, película en live action que llegará a los cines el 7 de mayo de 2027. A través de redes sociales, Shigeru Miyamoto, creador de la saga, presentó a Bo Bragason como 'Zelda' y Benjamin Evan Ainsworth como 'Link'.

“Me complace anunciar que, para la película live action de ‘The Legend of Zelda’, ‘Zelda’ será interpretada por Bo Bragason y ‘Link’ por Benjamin Evan Ainsworth. Tengo muchas ganas de verlos a ambos en la gran pantalla”, escribió Miyamoto en la cuenta oficial de Nintendo.

El anuncio vino acompañado de las primeras imágenes oficiales de ambos actores caracterizados como los icónicos personajes. El hype no se hizo esperar: las redes estallaron con teorías, comparaciones y elogios hacia la elección del elenco.

¿Quiénes son Bo Bragason y Benjamin Evan Ainsworth?

Bo Bragason, actriz inglesa nacida en 2004 en Chichester, ha desarrollado una carrera discreta pero sólida. Participó en las series 'Three Girls' (BBC One, 2017), 'The Jetty' (2024) y 'Renegade Nell' (2024), y más recientemente destacó en la cinta 'Los Radley', estrenada este mismo año. Su experiencia y perfil la convierten en una apuesta interesante para interpretar a la princesa de Hyrule.

En cuanto a Benjamin Evan Ainsworth, nacido en 2008 en Nottingham, cuenta ya con una trayectoria importante a pesar de su corta edad. Se hizo conocido por su papel como 'Miles' en 'La Maldición de Bly Manor' (Netflix, 2020), y más adelante prestó su voz a 'Pinocho' en la versión live action de Disney dirigida por Robert Zemeckis. También ha aparecido en 'Flora & Ulysses' (2021), 'The Sandman' y 'Son of a Critch'.

Una producción de alto nivel

La película será dirigida por Wes Ball, responsable de éxitos como 'Maze Runner' y 'Kingdom of the Planet of the Apes'. La producción estará a cargo del propio Miyamoto junto con Avi Arad, productor de cintas de Marvel como Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Originalmente prevista para marzo de 2027, la cinta fue reprogramada para el 7 de mayo de ese mismo año “por razones de producción”, según explicó Miyamoto el mes pasado. Este proyecto llega tras el éxito rotundo de 'The Super Mario Bros. Movie', que recaudó más de mil millones de dólares en taquilla. Ahora, todas las miradas están puestas en 'The Legend of Zelda' como la próxima gran franquicia cinematográfica del universo Nintendo.

