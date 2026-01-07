Descuento predial CDMX y Edomex 2026: Pagar con el celular es más barato

Este 2026 autoridades de la CDMX y Edomex ofrecen descuentos si pagas el predial deste el celular

Descuento predial CDMX y Edomex 2026: Pagar con el celular es más barato
Pagar predial con el celular otorga descuento en CDMX y Edomex. | iStock
Laura Reyes Medrano
7 de Enero de 2026

Autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México activaron un esquema para que los contribuyentes puedan pagar el predial desde su celular y obtener descuentos directos en el monto a pagar, siempre que se cumpla con los requisitos y plazos establecidos.

Ahora puedes pagar el predias desde el celular. / iStock
Ahora puedes pagar el predias desde el celular. / iStock

¿Qué beneficios tiene pagar desde el celular?

Pagar el predial desde el teléfono móvil agiliza el proceso y evita filas en oficinas, además de ofrecer: 

  • Descuento directo en el monto total si pagas en los primeros meses del año.
  • Comprobante fiscal inmediato al concluir el pago.
  • Posibilidad de pagar con meses sin intereses si utilizas la aplicación de tu banco.
  • Los servicios electrónicos oficiales cuentan con encriptación y seguridad, lo que reduce los riesgos de fraude en comparación con sitios no autorizados. 
Aplica para el Edomex y la CDMX. / iStock
Aplica para el Edomex y la CDMX. / iStock

¿Cuánto descuento puedes obtener en 2026?

Ciudad de México

  • 8 % de descuento si pagas el predial anual completo durante enero de 2026.

  • 5 % de descuento si lo haces durante febrero.

  • Beneficios adicionales para grupos vulnerables: adultos mayores de 60 años, madres solteras, personas con discapacidad y viudas, quienes pueden acceder a cuotas fijas o mayores reducciones, dependiendo del valor catastral del inmueble.

Estado de México

  • 8 % en enero, 6 % en febrero y 4 % en marzo al pagar anticipado.

  • Hasta 8 % adicional si eres contribuyente cumplido (si pagaste puntual en años anteriores).

  • Hasta 34 % de descuento para pensionados y personas con discapacidad, según el municipio.

¿Cómo pagar desde tu celular?

En CDMX

  1. Descarga la app “Tesorería CDMX” desde tu tienda de aplicaciones (iOS o Android).

  2. Regístrate con tu correo y contraseña.

  3. En el menú, selecciona “Predial” e ingresa tu cuenta predial.

  4. Verifica el monto con el descuento aplicado y elige tu forma de pago.

  5. Guarda el comprobante de pago digital. 

En el Estado de México

  1. Abre el navegador de tu celular y entra a https://sfpya.edomexico.gob.mx/predial/

  2. Ingresa tu clave catastral para generar la línea de captura.

  3. Haz el pago desde la app de tu banco (escaneando el código de barras o introduciendo los datos).

  4. Conserva tu recibo electrónico.

Sigue los pasos para realizar el pago y obtener descuentos. / iStock
Sigue los pasos para realizar el pago y obtener descuentos. / iStock

¿Hasta cuándo puedes pagar con descuento?

  • Hasta el 31 de enero de 2026 para obtener el mayor descuento en ambas entidades.

  • En febrero la rebaja sigue vigente (aunque menor). 

  • En marzo, en algunos municipios del Edomex todavía hay descuentos en ciertos casos.

Realizar el pago dentro de estos plazos evita recargos y multas posteriores, además de representar un ahorro directo para los contribuyentes.

Pagar el predial desde el teléfono móvil agiliza el proceso y evita filas en oficinas. / iStock
Pagar el predial desde el teléfono móvil agiliza el proceso y evita filas en oficinas. / iStock

TE PUEDE INTERESAR

FOTO: Muere Gerson Leos, tecladista de La Banda MS, mientras disputaba partido de beisbol

Contra | 07/01/2026

FOTO: Muere Gerson Leos, tecladista de La Banda MS, mientras disputaba partido de beisbol
Dólar hoy 7 de enero de 2026: el tipo de cambio se mantiene estable en México

Contra | 07/01/2026

Dólar hoy 7 de enero de 2026: el tipo de cambio se mantiene estable en México
Así se vivió el concierto del Juguetón 2026: música, emoción y causa

Contra | 06/01/2026

Así se vivió el concierto del Juguetón 2026: música, emoción y causa
Te recomendamos
FOTO: Muere Gerson Leos, tecladista de La Banda MS, mientras disputaba partido de beisbol
Trámites

LO ÚLTIMO