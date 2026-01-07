Descuento predial CDMX y Edomex 2026: Pagar con el celular es más barato

Autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México activaron un esquema para que los contribuyentes puedan pagar el predial desde su celular y obtener descuentos directos en el monto a pagar, siempre que se cumpla con los requisitos y plazos establecidos.

Ahora puedes pagar el predias desde el celular. / iStock

¿Qué beneficios tiene pagar desde el celular?

Pagar el predial desde el teléfono móvil agiliza el proceso y evita filas en oficinas, además de ofrecer:

Descuento directo en el monto total si pagas en los primeros meses del año.

Comprobante fiscal inmediato al concluir el pago.

Posibilidad de pagar con meses sin intereses si utilizas la aplicación de tu banco.

Los servicios electrónicos oficiales cuentan con encriptación y seguridad, lo que reduce los riesgos de fraude en comparación con sitios no autorizados.

Aplica para el Edomex y la CDMX. / iStock

¿Cuánto descuento puedes obtener en 2026?

Ciudad de México

8 % de descuento si pagas el predial anual completo durante enero de 2026.

5 % de descuento si lo haces durante febrero.

Beneficios adicionales para grupos vulnerables: adultos mayores de 60 años, madres solteras, personas con discapacidad y viudas, quienes pueden acceder a cuotas fijas o mayores reducciones, dependiendo del valor catastral del inmueble.

Estado de México

8 % en enero , 6 % en febrero y 4 % en marzo al pagar anticipado.

Hasta 8 % adicional si eres contribuyente cumplido (si pagaste puntual en años anteriores).

Hasta 34 % de descuento para pensionados y personas con discapacidad, según el municipio.

¿Cómo pagar desde tu celular?

En CDMX

Descarga la app “Tesorería CDMX” desde tu tienda de aplicaciones (iOS o Android). Regístrate con tu correo y contraseña. En el menú, selecciona “Predial” e ingresa tu cuenta predial. Verifica el monto con el descuento aplicado y elige tu forma de pago. Guarda el comprobante de pago digital.

En el Estado de México

Abre el navegador de tu celular y entra a https://sfpya.edomexico.gob.mx/predial/ Ingresa tu clave catastral para generar la línea de captura. Haz el pago desde la app de tu banco (escaneando el código de barras o introduciendo los datos). Conserva tu recibo electrónico.

Sigue los pasos para realizar el pago y obtener descuentos. / iStock

¿Hasta cuándo puedes pagar con descuento?

Hasta el 31 de enero de 2026 para obtener el mayor descuento en ambas entidades.

En febrero la rebaja sigue vigente (aunque menor).

En marzo, en algunos municipios del Edomex todavía hay descuentos en ciertos casos.

Realizar el pago dentro de estos plazos evita recargos y multas posteriores, además de representar un ahorro directo para los contribuyentes.