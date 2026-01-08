Demon Slayer tendrá concierto sinfónico en CDMX: fecha, lugar y boletos

Prepárate para una noche épica con Tanjiro, Nezuko y toda la emoción del anime en vivo

La Orquesta de Minería será la encargada del viaje sonoro.
La Orquesta de Minería será la encargada del viaje sonoro. | Redes Sociales
Jorge Reyes Padrón
8 de Enero de 2026

Si alguna vez soñaste con ver a los Pilares luchar contra demonios mientras una orquesta en vivo retumba en el Auditorio Nacional… ese sueño está por cumplirse.

El próximo martes 24 de febrero de 2026, llega a la Ciudad de México Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba en Concierto, un espectáculo inmersivo que combina lo mejor del anime con la música sinfónica.

Los boletos ya están a la venta en Ticketmaster / Redes Sociales
Los boletos ya están a la venta en Ticketmaster / Redes Sociales

Durante el concierto, la Orquesta de Minería —integrada por 18 músicos en vivo— interpretará la banda sonora original de la serie, mientras en pantallas gigantes se proyectan las escenas más épicas del Arco del Tren Infinito, así como momentos clave de otras sagas.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba en Concierto llega a México con una experiencia única que fusiona música sinfónica en vivo y proyecciones cinematográficas de las escenas más icónicas de la serie”, detallaron los organizadores.

El concierto será en el Auditorio Nacional / Especial
El concierto será en el Auditorio Nacional / Especial

Experiencia sonora y mágica

Esta experiencia está pensada para fans de hueso colorado, pero también para quienes disfrutan de la música sinfónica con un toque moderno y emocional.

La cita es a las 8:30 PM en el Auditorio Nacional, uno de los recintos más importantes del país. La venta de boletos ya está activa a través de Ticketmaster.

🎟️ Compra tus boletos aquí:
👉 ticketmaster.com.mx/demon-slayer-kimetsu-no-yaiba

El concierto estará basado en Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba / Especial
El concierto estará basado en Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba / Especial

¿De qué va Demon Slayer?

Si no has visto la serie, aquí va el resumen sin spoilers: Kimetsu no Yaiba cuenta la historia de Tanjiro Kamado, un joven que tras el asesinato de su familia y la transformación de su hermana Nezuko en demonio, se une al Cuerpo de Exterminio de Demonios. Su misión: vengarse, sobrevivir y encontrar una cura.

A lo largo de la historia, Tanjiro enfrenta enemigos con pasados dolorosos, encuentra aliados valientes y descubre que hasta los demonios tienen algo de humanidad. Es una historia de acción, compasión y lucha que ha conquistado corazones alrededor del mundo.

El anime con música el vivo es una experiencia única / Redes Sociales
El anime con música el vivo es una experiencia única / Redes Sociales

📍Datos clave:

  • Fecha: Martes 24 de febrero de 2026
  • Hora: 20:30 hrs
  • Lugar: Auditorio Nacional, CDMX
  • Boletos en: ticketmaster.com.mx

TE PUEDE INTERESAR

¿Te toca prima dominical en 2026? Esto marca la ley si trabajas los domingos

Contra | 08/01/2026

¿Te toca prima dominical en 2026? Esto marca la ley si trabajas los domingos
Hace 10 años, así fue la captura definitiva de “El Chapo” Guzmán en Los Mochis

Contra | 08/01/2026

Hace 10 años, así fue la captura definitiva de “El Chapo” Guzmán en Los Mochis
El cantante hasta el momento no ha dicho nada al respecto.

Contra | 08/01/2026

¿Por qué demandan a Bad Bunny? Mujer le reclama 16 millones de dólares
Te recomendamos
CFE 2026: ¿Por qué debes cambiar el nombre del recibo de luz? Evita problemas
Música

LO ÚLTIMO