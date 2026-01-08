Demon Slayer tendrá concierto sinfónico en CDMX: fecha, lugar y boletos

Si alguna vez soñaste con ver a los Pilares luchar contra demonios mientras una orquesta en vivo retumba en el Auditorio Nacional… ese sueño está por cumplirse.

El próximo martes 24 de febrero de 2026, llega a la Ciudad de México Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba en Concierto, un espectáculo inmersivo que combina lo mejor del anime con la música sinfónica.

Los boletos ya están a la venta en Ticketmaster / Redes Sociales

Durante el concierto, la Orquesta de Minería —integrada por 18 músicos en vivo— interpretará la banda sonora original de la serie, mientras en pantallas gigantes se proyectan las escenas más épicas del Arco del Tren Infinito, así como momentos clave de otras sagas.

“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba en Concierto llega a México con una experiencia única que fusiona música sinfónica en vivo y proyecciones cinematográficas de las escenas más icónicas de la serie”, detallaron los organizadores.

El concierto será en el Auditorio Nacional / Especial

Experiencia sonora y mágica

Esta experiencia está pensada para fans de hueso colorado, pero también para quienes disfrutan de la música sinfónica con un toque moderno y emocional.

La cita es a las 8:30 PM en el Auditorio Nacional, uno de los recintos más importantes del país. La venta de boletos ya está activa a través de Ticketmaster.

El concierto estará basado en Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba / Especial

¿De qué va Demon Slayer?

Si no has visto la serie, aquí va el resumen sin spoilers: Kimetsu no Yaiba cuenta la historia de Tanjiro Kamado, un joven que tras el asesinato de su familia y la transformación de su hermana Nezuko en demonio, se une al Cuerpo de Exterminio de Demonios. Su misión: vengarse, sobrevivir y encontrar una cura.

A lo largo de la historia, Tanjiro enfrenta enemigos con pasados dolorosos, encuentra aliados valientes y descubre que hasta los demonios tienen algo de humanidad. Es una historia de acción, compasión y lucha que ha conquistado corazones alrededor del mundo.

El anime con música el vivo es una experiencia única / Redes Sociales

📍Datos clave: