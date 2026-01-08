Línea B del Metro suspende servicio en varias estaciones este 10 y 11 de enero

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que la Línea B operará de manera parcial durante el sábado 10 y domingo 11 de enero, debido a trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en el tramo elevado de esta línea, que conecta la Ciudad de México con el Estado de México.

Durante ambos días, el servicio del Metro en la Línea B se brindará únicamente en dos tramos: de Buenavista a Morelos y de Ciudad Azteca a Villa de Aragón. En tanto, un segmento intermedio permanecerá sin circulación de trenes mientras se realizan las labores técnicas programadas.

La Línea B del Metro operará de forma parcial este 10 y 11 de enero por trabajos de mantenimiento en el tramo elevado./ MetroCDMX

¿Qué estaciones de la Línea B estarán cerradas?

Como parte de estos trabajos, seis estaciones permanecerán cerradas al público usuario durante el fin de semana. Se trata de San Lázaro, Flores Magón, Romero Rubio, Oceanía, Deportivo Oceanía y Bosque de Aragón, por lo que en esos puntos no habrá acceso ni ascenso a trenes.

Las autoridades explicaron que la suspensión responde a trabajos estructurales necesarios para garantizar la seguridad y estabilidad de la vía. En específico, se realizará el colado de cuatro trabes que permitirán dar mayor rigidez al cajón de vías, ubicadas entre los tramos Oceanía–Romero Rubio y Romero Rubio–Flores Magón.

Seis estaciones de la Línea B permanecerán cerradas durante el fin de semana, informó el STC Metro./ MetroCDMX

Estas labores se llevarán a cabo durante la madrugada del sábado, pero requieren un periodo de fraguado del concreto, lo que impide el paso de trenes en ese segmento durante ambos días.

¿Qué servicio alternativo habrá y cuándo se normaliza la operación?

Para reducir las afectaciones, el Metro habilitará un servicio provisional con unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) en el tramo comprendido entre Morelos y Villa de Aragón. Este apoyo operará durante todo el horario de servicio del Metro.

Para reforzar la seguridad y mejorar la experiencia de viaje de las personas usuarias de la Línea B, los días sábado 10 y domingo 11 se realizarán trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en el tramo elevado.



El servicio de trenes de ofrecerá en dos tramos:



El sábado, el servicio alterno funcionará de 6:00 a 24:00 horas, mientras que el domingo estará disponible de 7:00 a 24:00 horas, permitiendo a los usuarios continuar con sus traslados.

Además de las trabes, el STC aprovechará el cierre para realizar la sustitución de durmientes obsoletos de madera por 125 nuevos elementos sintéticos en un aparato de vía localizado entre Oceanía y Deportivo Oceanía, como parte del programa de modernización de la infraestructura.

Las labores incluyen el colado de nuevas trabes y la sustitución de durmientes como parte de la modernización./ MetroCDMX

El Metro informó que, una vez concluidos los trabajos y verificado el fraguado del concreto, la Línea B retomará operaciones normales al inicio de la semana el lunes 12 de enero, por lo que recomendó a los usuarios tomar previsiones y considerar tiempos adicionales durante el fin de semana.