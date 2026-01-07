FOTO: Muere Gerson Leos, tecladista de La Banda MS, mientras disputaba partido de beisbol

El mundo de la música regional mexicana está de luto luego de que se confirmó la muerte de Gerson Leos (36 años), tecladista de La Banda MS, quien aparentemente perdió la vida a causa de un infarto fulminante mientras jugaba un partido de beisbol en Mazatlán, Sinaloa.

La Banda MS confirmó la muerte de su tecladista Gerson Leos/IG: @bandamsoficial

La Banda MS confirma la muerte de su tecladista

Fue la propia agrupación sinaloense, reconocida por éxitos como El color de tus ojos, No me pidas perdón y Mi mayor anhelo, entre otros, la que dio a conocer la triste noticia, dedicando un mensaje de despedida a quien fuera su tecladista.

“Hoy despedimos a Gerson con mucha tristeza, pero también con gratitud por todo lo que dejó en quienes lo conocieron. Acompañamos de corazón a su familia, amigos y seres queridos en este momento tan difícil. Gerson siempre se quedará con nosotros, en su música, en su recuerdo y en cada persona que tocó con su camino. De parte de toda la Banda MS y Familia Lizos, descanse en paz”, se lee en el comunicado, acompañado de una fotografía en blanco y negro de Gerson Leos tocando el teclado con La Banda MS.

Gerson (cuarto de izq. a der.) formaba parte de La Banda MS desde hace un tiempo/IG: @gersonleos04

Reacciones de artistas y seguidores

Las reacciones a esta publicación no se hicieron esperar por parte de miles de seguidores de la agrupación, así como de otros artistas del regional mexicano, quienes expresaron dolor, tristeza y condolencias tanto a los integrantes de la banda como a la familia de Gerson, quien apenas tenía 36 años de edad.

“Los sentimos mucho… ¡En paz descanse el compa Herson!”, comentó El Yaki, mientras que Jorge Medina, exvocalista de La Arrolladora Banda El Limón, escribió: “Gerson, Dios bendiga su alma. mucha resignación a todos muchachos; un abrazo a su familia”.

Gerson compartía con gusto cada una de las presentaciones con la banda sinaloense/IG: @gersonleons04

¿Qué le pasó a Gerson Leos, tecladista de La Banda MS?

Gerson Leos, tecladista de La Banda MS, murió la tarde de este martes 6 de enero en Mazatlán, Sinaloa, mientras, de acuerdo con versiones de medios locales, jugaba un partido de beisbol amateur en los Campos Sarabia.

Se desplomó en pleno partido

Testigos señalan que fue en la zona del jardín central del campo de beisbol donde Gerson se desplomó repentinamente ante la mirada de compañeros de equipo, rivales y amigos que observaban el encuentro.

Aunque fue auxiliado de inmediato, la gravedad de la situación obligó a solicitar una ambulancia, ya que el músico no reaccionaba.

El cuerpo sin vida de Gerson quedó en el campo, después de sufrir infarto fulminante/Sinaloa Hoy

Paramédicos confirmaron su fallecimiento

Cuando los paramédicos llegaron al campo de beisbol, lamentablemente ya no pudieron hacer nada, confirmando que el cuerpo de Gerson Leos, tendido sobre el césped, ya no presentaba signos vitales, siendo aparentemente un infarto fulminante la causa de su muerte.