Destaca Espino relación de colaboración con Rubalcava en beneficio del metro

Fernando Espino Arévalo, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, sostuvo un encuentro con Adrián Rubalcava en el marco de la reunión de la NCC celebrada en un hotel de la capital.

Durante la reunión, Espino Arévalo subrayó la buena relación que mantiene con Rubalcava, a quien conoce desde hace más de 20 años, lo que consideró una ventaja para atender los retos que enfrenta el Metro.

“Tenemos muy buena relación, nos entendemos perfectamente bien”, expresó el dirigente sindical, quien reconoció que Rubalcava apenas lleva cuatro meses al frente y que no es sencillo conocer a fondo en tan poco tiempo toda la problemática que enfrenta el sistema.

Metro, Tren, Cdmx, Vehículo, Transporte|

Espino resaltó el interés del funcionario por atender las necesidades del transporte, ya que ha acudido personalmente a todas las áreas para escuchar a los técnicos especializados y recibir explicaciones tanto de manera verbal como por escrito sobre los requerimientos de mantenimiento.

El líder sindical aseguró que Rubalcava se ha mostrado consciente y preocupado por contar con los recursos y elementos necesarios para garantizar la operación del que calificó como “el servicio más importante de la Ciudad de México”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Precio del dólar hoy miércoles 20 de agosto: El peso mexicano le gana unos centavos