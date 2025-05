Día de las Madres 2025: Mamá presume lujoso festejo lleno de comida gourmet, flores y regalos

Una mamá compartió en TikTok lo que muchos ya califican como el evento del año para celebrar el Día de las Madres. No fue en un salón común, no hubo niños disfrazados de girasol ni canciones de Cepillín: esta fue una fiesta de alto nivel organizada por un colegio en San Pedro Garza García, Nuevo León, donde el 10 de mayo se celebró con glamour, decoración de revista y menú digno de restaurante gourmet.

La usuaria María Fernanda fue la encargada de dejar al resto del país con el antojo, y algo de envidia, al mostrar en video todo lo que recibieron las madres durante el evento… y sí, hubo flores, comida, bebida y mucho estilo.

“El colegio de mi hija sí sabe cómo festejar a las mamás en su día”, escribió orgullosa. Y con justa razón.

Las mamás pasaron un día con muchos regalos y sorpresas / Redes Sociales|

Flores, regalos y… ¡sin niños!

El festejo comenzó con una entrada adornada con flores frescas y letras gigantes que decían "MOM", porque hasta en el inglés la elegancia no descansa. Las mamás podían armar su propio arreglo floral, seleccionando rosas y colocándolas en un jarrón con moño verde, porque aquí, todo lleva moño.

Después pasaban a sus mesas decoradas, donde las esperaban regalitos como unas bolsitas con empanadas, semillas, flores pequeñas en frascos, copas para brindar, y por supuesto, el menú gourmet.

El plato fuerte: ensalada con aguacate y carne, y de postre, un brownie con frutos rojos que ni en Instagram se veía tan bonito. Para quienes querían algo más popular, también había elotes con papas preparadasy hasta Dorilocos. ¡Nivel dios!

No podía faltar el show en vivo, con concursos, sorpresas y regalos, en un ambiente de spa con iluminación baja y música tranquila, ideal para olvidarse un rato de los berrinches y mochilas con plastilina.

Lo mejor de todo es que no hubo niños que las molestaran / Redes Sociales|@mafersantillanr

Las mamás en redes reaccionaron

Luego de ver tanto lujo, las reacciones no se hicieron esperar de aquellas mamás que no cambiarían bailable por una comida lujo, pero hubo otras que sí sintieron un poquito de envidia.

“En la escuela de mis hijos dos mamás se pelearon a golpes por que sobro un Carlos V y las dos querían llevárselo”, “Y yo viendo el video con mi manualidad de sopa de codito”, “Ahhh pero todos esos agasajos salen del bolsillo de las propias mamás”, “Me gusta, perooo… no sé si tanto para cambiar el bailable de los niños” y “Pero ahí las mamás no pelean por cuánto van a coopera”, fueron parte de los comentarios.

