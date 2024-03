Día Mundial del Síndrome de Down; te contamos todo sobre este tema

El 21 de marzo es el Día Mundial del Síndrome de Down. Y es conmemorado en esta fecha desde 2012 cuando lo proclamó la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y además se eligió el tercer mes del año correspondiendo a la trisomía del par 21, que es el nombre científico del síndrome.

La finalidad del día es hacer consciencia del valor y capacidad que tiene la gente con Síndrome de Down en la sociedad y lo que pueden aportara la misma. Así como el hecho de que se respeten sus derechos.

Fue en el Siglo XIX cuando el doctor John Langdon Down explicó y describió lo que encontró respecto al síndrome y de ahí el nombre del mismo; sin embargo, fue en 1958 cuando el genetista Jerome Lejeune descubrió que el síndrome es a causa de la alteración en el par XXI de cromosomas.

¿Por qué se usan las calcetas diferentes el 21 de marzo?

Utilizar calcetas distintas este día es gracias a una campaña que nació en 2018, y que Chloe Lennon, quien fue la pionera del movimiento Rock Your Socks, y ahí se pidió a la gente usar calcetines diferentes, se hizo y millones de personas lo llevan a cabo.

Asimismo, el uso de las calcetas distintas es una manera de pedir y garantizar educación, salud, empleo y todos los derechos para las personas con Síndrome de Down.

El Rock Your Socks es una campaña de concientización y recaudación de fondos para que la gente use calcetines divertidos en apoyo a la misión de la Asociación Síndrome de Virginia Down para servir a las familias e individuos de Virginia con síndrome de Down.

