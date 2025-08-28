¿Doble Hoy No Circula? Lista de autos que descansan este viernes 29 de agosto

¿Tienes pensado usar el auto este viernes 29 de agosto? Mejor piénsalo dos veces. El programa Hoy No Circula sigue vigente para la Ciudad de México y el Estado de México, y aunque no se ha activado contingencia ambiental, algunos vehículos deberán quedarse guardados en casa.

La restricción aplica para CDMX y parte del Edomex/Pixabay |

¿Qué autos no circulan este viernes?

De acuerdo con lo establecido en el calendario oficial, este viernes deben suspender su circulación los vehículos con las siguientes características:

Engomado azul





Último dígito de placa: 9 y 0





Holograma 1 y 2





Estos autos no podrán circular de las 5:00 a las 22:00 horas, en ninguna de las 16 alcaldías de la CDMX ni en los 18 municipios conurbados del Estado de México que forman parte de la megalópolis.

No Circulan autos con engomado azul, terminación de placas 9 ó 0/Gobierno México |

¿Y los foráneos?

Si tu placa es foránea y tu auto no cuenta con verificación local, se te considera automáticamente como holograma 2, por lo que también estás obligado a respetar el programa Hoy No Circula, sin excepción.

¿Cuánto cuesta la multa por incumplir?

No respetar esta medida puede salir muy caro. En 2025, la multa va de 20 a 30 UMAs (Unidades de Medida y Actualización). Tomando en cuenta que cada UMA equivale a $113.14 pesos, la sanción oscila entre $2,262 y $3,394 pesos.

Así que si no quieres gastar ese dinero en una infracción, mejor checa tu placa y evita salir si estás en la lista.

No respetar el reglamento te podría costar una multa de varios miles de pesos/Pixabay |

¿Y si hay contingencia?

Hasta el momento, no se ha activado contingencia ambiental para este viernes 29 de agosto, por lo que el calendario sigue de manera normal. No obstante, autoridades ambientales recomiendan mantenerse informados ante posibles cambios en el programa debido a altos niveles de ozono o partículas contaminantes.

