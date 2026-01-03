“El gemelo malvado”: así respondió Javier Alatorre a memes que lo comparan con Maduro

El periodista y conductor de noticias Javier Alatorre respondió con humor a la ola de comparaciones que circuló en redes sociales entre su apariencia y la del presidente venezolano Nicolás Maduro, luego de que se difundieran las imágenes oficiales tras la captura de éste último por parte de fuerzas de Estados Unidos.

La fotografía de Nicolás Maduro tras su detención reactivó memes y comparaciones en redes sociales. / X

La fotografía de Maduro esposado, vendado y vestido con ropa deportiva generó memes y bromas en plataformas como X, donde varios usuarios señalaron el parecido físico del mandatario venezolano con Alatorre, conductor mexicano del noticiario estelar Hechos de TV Azteca.

"El gemelo malvado": la réplica de Alatorre

En respuesta a una publicación en la que un usuario cuestionaba con humor si las autoridades norteamericanas habían detenido a Maduro o a él, Alatorre escribió en su cuenta de X: “El G-M. El gemelo malvado”.

El comentario se produjo después de que el empresario Ricardo Salinas Pliego lo etiquetara en una de las publicaciones satíricas, lo que intensificó la participación de usuarios en la conversación digital.

Memes en plataformas como X e Instagram compararon al conductor de noticias con el mandatario venezolano. / X

Memes y tendencia en redes

La comparación entre Alatorre y Maduro no es completamente nueva: en redes sociales se han compartido memes en años previos acerca del parecido físico entre ambos, y la detención del mandatario venezolano reactivó esa narrativa viral.

Publicaciones en plataformas como X, Facebook e Instagram mostraron montajes gráficos y chistes sobre la posibilidad de confundir a los dos personajes, con cientos de interacciones entre usuarios mexicanos y de otros países.

Alatorre fue etiquetado por usuarios en publicaciones humorísticas tras la difusión de la imagen de Maduro. / X

Contexto mediático

Alatorre, nacido el 15 de enero de 1961 en Navojoa, Sonora, ha sido conductor de Hechos desde 1994 y es una figura recurrente en la cobertura de acontecimientos relevantes tanto en México como a nivel internacional.

Publicaciones en X mostraron memes comparando a Javier Alatorre con la imagen de Nicolás Maduro. / X

La difusión de la captura de Maduro —a través de publicaciones oficiales de autoridades estadunidenses— desencadenó no solo reacciones políticas y periodísticas, sino también un espacio de humor y sátira en redes, donde personalidades públicas se volvieron parte de la narrativa digital alrededor del acontecimiento.