Monterrey vence al Atlas y se proclama campeón de la Copa Pacífica

Monterrey se coronó campeón de la Copa Pacífica tras imponerse 2-1 al Atlas en la final del certamen. El conjunto regiomontano vino de atrás y, con una destacada actuación de Germán Berterame, selló el triunfo para cerrar de manera exitosa su preparación rumbo al Torneo Clausura 2026.

Gol de Rayados I MEXSPORT

El técnico Domènec Torrent no escatimó esfuerzos y presentó una alineación con varios de sus futbolistas habituales, decidido a conquistar el título de pretemporada.

El partido inició con intensidad y Rayados avisó desde los primeros minutos. Alfonso “Poncho” González apareció dentro del área con un disparo cruzado que pasó apenas rozando el poste, encendiendo las alarmas en la zaga rojinegra. Atlas respondió más tarde con un tiro libre cobrado por Sergio Canales que encontró la cabeza de Daniel Aceves, aunque el remate se fue desviado.

Gol de Berterame I MEXSPORT

Monterrey tuvo una oportunidad inmejorable para abrir el marcador cuando el árbitro señaló penal por una falta sobre Germán Berterame. Sin embargo, Antonio Sánchez se vistió de héroe al atajar el disparo y mantener con vida a los rojinegros, en una acción que cambió el rumbo anímico del encuentro.

El Atlas ganó confianza y logró reflejarlo en el marcador tras un tiro de esquina por el costado izquierdo. Jorge San Martín se elevó para rematar de cabeza y, tras el rebote en el poste, el balón terminó dentro de la portería para el 1-0.

En la segunda mitad, Rayados adelantó líneas en busca del empate y encontró recompensa tras un error en la salida del Atlas. Omar Gálvez quedó mano a mano frente al arquero y definió con serenidad para igualar el marcador 1-1.

Final Copa Pacífica I MEXSPORT

El duelo se volvió de ida y vuelta. Jorge San Martín volvió a generar peligro con un potente cabezazo que exigió una gran intervención de Luis Cárdenas, quien envió el balón a tiro de esquina para evitar el segundo tanto rojinegro.

Cuando el partido parecía encaminarse al empate, Monterrey encontró el gol del campeonato. César Ramos atajó un disparo de media distancia, pero dejó el balón a merced de Germán Berterame, quien no perdonó y empujó el esférico para marcar el 2-1 definitivo y darle el título a Rayados.

Con este resultado, Monterrey cerró el certamen de pretemporada de manera invicta en Guadalajara y se declaró listo para el arranque del Clausura 2026, donde debutará en casa ante el vigente campeón de la Liga MX. Por su parte, Atlas concluyó el torneo y se prepara para recibir al Puebla el próximo viernes en su debut en el campeonato.