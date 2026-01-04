Juninho Vieira ya llegó a México para reportar con los Pumas de cara al Clausura 2026

Los Reyes Magos se adelantaron en Pumas. Juninho Vieira aterrizó este domingo en la Ciudad de México para convertirse oficialmente en el refuerzo estrella de los auriazules, un delantero que llega desde el Flamengo con samba, ilusión y la responsabilidad de ayudar a un club urgido de resultados y sobre todo de goles.

A su llegada al aeropuerto, el atacante reconoció que es consciente del contexto que vive Pumas, marcado por una sequía de títulos, aunque dejó claro que su enfoque está en el trabajo en conjunto y no en las estadísticas individuales.

“Con certeza, por la grandeza del club, creo que sí [hay presión ante la falta de títulos]. Espero poder ayudar y daré lo mejor siempre”, señaló Juninho ante los medios.

El brasileño explicó que ya conocía la institución, tanto por compatriotas que han pasado por el club como por el peso histórico que tiene en el futbol mexicano.

“Conozco muchos jugadores, algunos brasileños del club, como Nathan del fútbol local. Conozco de Pumas, se que es un equipo muy importante del país y estoy muy feliz de representar a Pumas”, afirmó.

Sobre la Liga MX, el ex del Mengão lo considera un torneo exigente y competitivo, en gran parte por la presencia de amigos suyos que han militado en el futbol mexicano.

“Sé un poco de acá. Tengo algunos amigos en el Fútbol mexicano, es una liga muy competitiva. Y estoy feliz de estar aquí y representar a Pumas”, añadió.

Cuestionado sobre la necesidad urgente de goles, el delantero fue claro: no llega obsesionado con ser campeón de goleo, sino con aportar al equipo jornada a jornada.

“Vine para poder ayudar. Espero poder ayu dar al equipo y sé que puedo ayudar con la ayuda de mis compañeros. Pero es trabajo todos los días. Depende del día a día, del juego a juego. No pensé en ser artillero o algo del tipo, pero sí pensé en poder ayudar al club. Para ganar los tres puntos”, explicó.

Finalmente, al ser consultado sobre Cabinho, el máximo goleador histórico del futbol mexicano y de los Pumas, Juninho admitió no conocerlo a fondo, aunque dejó una frase que ilusiona a la afición universitaria.

“No, no lo conozco. Pero espero poder hacer un poco de lo que él hizo”.

Con su llegada, Pumas suma un nuevo referente al ataque, aunque aún buscan otro refuerzo que junto a 'Memote' Martínez y Juninho, le den armas suficientes que Efraín Juárez desea tener en su esquema.