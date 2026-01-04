Luca Orellano apunta a ser nuevo jugador de los Rayados de Monterrey; aseguran medios locales

El extremo argentino dejaría al FC Cincinnati de la MLS para llegar a la Liga MX de cara a la Copa del Mundo del siguiente año

Orellano está cerca de convertirse en jugador de Rayados
Orellano está cerca de convertirse en jugador de Rayados | MEXSPORT
Marcos Olvera García
4 de Enero de 2026

El delantero argentino del FC Cincinnati, Luca Orellano, tendría todo listo para ser nuevo jugador de Rayados de Monterrey, incluso, estaría llegando en estos días a México para incorporarse con 'La Pandilla'.

De acuerdo a información de Multimedios, Orellano estaría llegando a Monterrey en la noche de este lunes 5 de enero y el fichaje se estaría haciendo oficial en las próximas horas.

Recordemos que, anteriormente, Luca Orellano fue buscado por Cruz Azul para llegar a la Liga MX en invierno del 2024, aunque las negociaciones no prosperaron, por lo que el argentino permaneció en la MLS con el Cincinnati.

Rayados se quedó en las Semifinales del torneo Apertura 2025, cuando quedaron eliminados frente a los Diablos Rojos del Toluca, que a la postre, terminarían coronándose como bicampeones en la Liga MX.

Orellano llegó a la MLS procedente del Vasco Da Gama, el extremo que se formó en la academia de Vélez Sársfield, en 2024, disputando 77 partidos en la liga estadounidense y marcando 15 goles, además de servir para 11 asistencias.

En esta temporada de la Major League Soccer, Orellano jugó un total de 27 partidos, donde solo pudo colaborar con dos goles y cinco asistencias.

Rayados de Monterrey arrancará la temporada regular frente a los Diablos Rojos del Toluca el próximo sábado 10 de enero, jugando como local frente al actual bicampeón de la Liga MX.

