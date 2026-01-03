AMLO condena la captura de Nicolás Maduro y la califica como “secuestro” y “prepotente atentado”

El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se pronunció tras la detención de Nicolás Maduro durante un operativo militar ordenado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y lanzó una dura condena contra la acción, al considerarla una violación grave a la soberanía de Venezuela. Aunque aseguró que se encuentra retirado de la política, afirmó que sus convicciones no le permiten guardar silencio.

En un mensaje público, López Obrador expresó: “Estoy retirado de la política, pero mis convicciones libertarias me impiden callar ante el prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela y el secuestro de su presidente”, dejando clara su postura frente a la intervención estadounidense.

Andrés Manuel López Obrador calificó como “secuestro” y “prepotente atentado” la captura de Nicolás Maduro./ X:Nicolás Maduro

¿Por qué AMLO rechaza la captura de Nicolás Maduro?

AMLO sostuvo que la detención de Maduro representa una práctica autoritaria que no puede justificarse bajo ningún principio democrático. En su pronunciamiento, afirmó que “ni Bolívar ni Lincoln aceptarían que el gobierno de Estados Unidos actuara como una tiranía mundial”, al criticar el papel de Washington en el conflicto.

El exmandatario también dirigió un mensaje directo a Donald Trump, llamándolo a actuar con prudencia y responsabilidad: “Presidente Trump: no caiga en la autocomplacencia ni escuche el canto de las sirenas. Mande al carajo a los halcones; usted tiene capacidad para actuar con juicio práctico”.

AMLO lanzó un mensaje directo a Donald Trump, llamándolo a actuar con prudencia y respeto al derecho internacional./ Captura de pantalla

López Obrador advirtió además que las decisiones tomadas desde la fuerza pueden tener consecuencias negativas a largo plazo. “No olvide que la efímera victoria de hoy puede ser la contundente derrota del mañana. La política no es imposición”, señaló, al insistir en que los conflictos internacionales deben resolverse mediante el diálogo.

Claudia Sheinbaum fija la postura oficial del gobierno mexicano

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó una postura institucional tras la detención de Maduro. A través de redes sociales, reiteró que el gobierno de México hace “un llamado urgente a respetar los principios y propósitos de la Carta de la ONU”, y manifestó su disposición a apoyar cualquier esfuerzo de diálogo que contribuya a preservar la paz regional y evitar una confrontación mayor.

Sheinbaum reforzó su mensaje con una referencia histórica clave de la política exterior mexicana al señalar: “La gran enseñanza de Benito Juárez en estos momentos debe guiar también a Estados Unidos: entre los individuos como entre las Naciones el respeto al derecho ajeno es la paz”, subrayando la importancia del derecho internacional y la no intervención.

AMLO expresó su respaldo al gobierno de Claudia Sheinbaum tras la crisis diplomática./ Captura de pantalla

La presidenta reiteró que México mantiene su política exterior basada en la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de controversias, y evitó respaldar cualquier acción militar contra Venezuela. Su mensaje buscó marcar una línea clara entre la postura institucional del Estado mexicano y las opiniones individuales de otros actores políticos.

En su pronunciamiento, AMLO también expresó su respaldo al actual gobierno federal al afirmar: “Soy mexicano con mucho orgullo, pero también latinoamericano. Apoyo incondicionalmente a mi presidenta Claudia Sheinbaum”, reforzando la continuidad de la visión diplomática de México.

El mensaje del expresidente cerró con una frase que volvió a marcar distancia simbólica frente a Washington: “Por ahora no le mando un abrazo”. Las posturas expresadas tanto por López Obrador como por Sheinbaum reflejan el rechazo del Estado mexicano a la intervención militar en Venezuela y el énfasis en que cualquier salida a la crisis debe darse por la vía del derecho internacional y la paz.