¿Maduro en la celda de ‘El Mayo’ Zambada? Así sería el destino del presidente venezolano tras su captura

Estados Unidos volvió a sacudir la escena internacional. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue capturado junto con su esposa Cilia Flores durante un ataque sorpresa a su país en la madrugada del sábado.

El encargado de confirmarlo fue nada menos que Donald Trump, quien dio el anuncio oficial del traslado de ambos a territorio estadounidense. ¿Lo más fuerte? El venezolano podría pasar sus días en la misma prisión donde han estado “El Chapo” Guzmán, “El Mayo” Zambada, Genaro García Luna y hasta R. Kelly: el Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn, Nueva York.

“Se espera que Nicolás Maduro sea trasladado al Centro de Detención Metropolitano ubicado en Brooklyn, Nueva York”, reportaron funcionarios a NBC News, cadena hermana de Noticias Telemundo.

Nicolás Maduro estaría preso en el Centro de Detención Metropolitano de NY / FB: @NicolasMaduro

Las acusaciones contra Maduro

La Fiscal general Pamela Bondi aseguró que Maduro no llegó a EE.UU. de visita, sino con acusaciones formales: “Maduro y su esposa están acusados de conspiración para importar cocaína; posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos; y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos”.

De acuerdo con documentos de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Maduro y su círculo cercano tendrían vínculos directos con organizaciones criminales como las FARC, el ELN de Colombia, y el Tren de Aragua, liderado por Héctor “Niño Guerrero”.

El caso de 'El Mayo' es muy parecido al de Nicolás Maduro / Redes Sociales

¿Maduro y los narcos? Los nexos que aparecen en la investigación

Las acusaciones contra el líder venezolano no son nuevas, pero ahora están sustentadas en una investigación formal. Según la Fiscalía, entre 2003 y 2011, su administración habría colaborado con carteles colombianos y mexicanos para traficar contenedores de hasta 20 toneladas de cocaína desde puertos venezolanos hacia México.

Entre los señalados están nada menos que:

Ismael “El Mayo” Zambada

Joaquín “El Chapo” Guzmán

Los Zetas

El documento detalla que figuras clave de los cárteles mexicanos mantuvieron nexos con el régimen venezolano para asegurar la producción y transporte de droga.

La ruta: desde puertos venezolanos, custodiados por “Los Generales” del ejército de Venezuela, hacia zonas mexicanas controladas por Los Zetas.

También se señala que los cárteles habrían pagado sobornos millonarios a cambio de protección y ayuda logística estatal para facilitar los envíos.

Maduro está señalado de estar presuntamente vinculado al narco / FB: @NicolasMaduro

La cárcel de los poderosos

El Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn se ha convertido en uno de los penales más notorios del mundo. Allí han estado:

Ismael “El Mayo” Zambada

Joaquín “El Chapo” Guzmán

Ghislaine Maxwell

Sean Diddy Combs

R. Kelly

Sam Bankman-Fried

Genaro García Luna

Si se confirma su traslado, Maduro compartiría espacio con varios de los personajes más polémicos del siglo XXI.

También el 'Chapo' pasó por las rejas de la cárcel de Brooklyn / Especial