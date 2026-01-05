Palavecino arriba a la CDMX como refuerzo del Cruz Azul

Agustín Palavecino arribó este lunes a la Ciudad de México tras viajar desde Aguascalientes con el objetivo de cerrar su incorporación a Cruz Azul. El mediocampista argentino se presentó en la capital del país para avanzar en los trámites finales de su contrato con La Máquina, luego de varios días de negociaciones en el mercado invernal de la Liga MX.

¿Dio declaraciones?

Sin dar declaraciones, Palavecino aterrizó en CDMX para ultimar detalles y firmar con La Máquina, negociación en la que se incluyó el traspaso de Lorenzo Faravelli a los Rayos más una cantidad de dinero.

Durante el fin de semana previo a su viaje, Palavecino quedó fuera de la convocatoria del cuadro hidrocálido para el amistoso de preparación ante León. Esa decisión dio indicios de las versiones sobre su salida del club y su inminente arribo a Cruz Azul para el Clausura 2026.

El argentino se perfila como una de las incorporaciones dentro del proyecto deportivo encabezado por Nicolás Larcamón. El entrenador contempló su llegada como parte de la reorganización del mediocampo, sector que busca reforzar de cara a este semestre, en el que además de encarar el Clausura 2026 también competirán en la CONCACAF Champions Cup.

Cabe recordar que Palavecino también figuró en la agenda de otros equipos de la Liga MX durante el mercado de pases. América mostró interés en su contratación, aunque Cruz Azul tomó ventaja en las gestiones y avanzó con mayor determinación para concretar el fichaje.

El mediocampista dejó registro de su aporte en el conjunto de Aguascalientes, donde ocupó un rol constante en la zona central del campo. Ese desempeño llevó a la directiva celeste a considerarlo como una pieza para el armado del plantel.

Así, Palavecino se convertirá en el segundo refuerzo de Cruz Azul. Cabe recordar que Miguel Borja también llegó hace unos días a Ciudad de México, sin embargo, no han anunciado su llegada de manera oficial, pues tienen que liberar una plaza de ‘No Formado En México’ para que puedan registrar al colombiano.