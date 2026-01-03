La profecía del líder chavista se cumple tras la captura de Nicolás Maduro

Venezuela vive uno de los momentos más críticos de su historia reciente luego de que, durante la noche del 2 de enero, fuerzas militares de Estados Unidos ejecutaran una intervención directa en Caracas, operación que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, cuando intentaban resguardarse en un búnker. Tras el operativo, el exmandatario fue trasladado a un buque militar con rumbo a Estados Unidos, donde deberá enfrentar un proceso judicial por diversos delitos.

En su discurso, Chávez comparó el escenario con la invasión de Panamá y la captura de Manuel Noriega./ AP

El impacto del hecho fue inmediato y de alcance global. Durante años, Venezuela permaneció bajo el régimen de Maduro, una etapa marcada por crisis económica, migración masiva y aislamiento internacional. La captura del líder chavista representa un punto de quiebre histórico que ha generado conmoción dentro y fuera del país.

¿La advertencia de Hugo Chávez se cumplió tras la captura de Maduro?

En medio de la tensión, resurgió con fuerza un antiguo video de Hugo Chávez, difundido masivamente en redes sociales, en el que el fallecido expresidente advertía sobre un escenario prácticamente idéntico al que hoy vive Venezuela. En el fragmento, Chávez señala directamente a Estados Unidos y su historial de intervenciones militares.

El video del fallecido líder chavista se volvió viral tras la intervención militar de Estados Unidos en Caracas./ AP

“La nación más agresora en la historia de la humanidad se atrevieron a lanzar bombas atómicas sobre ciudades indefensas (...) Yo tengo varias alertas que me llegan, incluso desde algunos espacios que no son realmente aliados, sino gente seria, preocupada de la operación que está en marcha diseñada en el pentágono eso viene aproximándose”, dijo Chávez en aquella intervención pública.

El exmandatario también anticipó que sería acusado de narcotráfico como parte de una estrategia política y judicial. “Hace varios años me lo dijo alguien, me dijo, te van a terminar acusando a ti de narcotraficante a ti directamente… no te van a tratar de aplicar la fórmula Noriega”, afirmó, en referencia al expresidente panameño capturado por fuerzas estadounidenses en 1989.

Chávez describió con detalle una operación prolongada diseñada desde Washington. “Están buscando la manera de que se asocie a Chávez directamente con el narcotráfico y luego contra un narcotraficante que es presidente, pues un viaje a cualquier país del mundo, llegó un comando y se lo llevó”, aseguró en el discurso que hoy es tendencia.

En el mismo mensaje, comparó ese escenario con otros episodios históricos. “Cuando se trata de Estados Unidos invadieron Irak, con la excusa de que había armas de destrucción masiva, no las hay, no las hubo, pero igual ahorcaron al presidente sin juicio, sin nada”, sentenció.

La advertencia final del líder de la Revolución Bolivariana también fue retomada tras la caída de Maduro. “Fidel me dijo un día, Chávez, si a ti o a mí me pasa que nos invadan, lo último que podemos hacer es hacer lo que hizo Saddam… hay que morir peleando Chávez en la primera línea de batalla y es lo que yo haría”, expresó.

Hugo Chávez advirtió años antes que Estados Unidos aplicaría una operación similar a la “fórmula Noriega” contra un presidente venezolano./ AP

La captura de Maduro se dio en el marco de la Operación Resolución Absoluta, un despliegue militar sin precedentes que incluyó bombardeos estratégicos y una acción coordinada para trasladar al exmandatario a territorio estadounidense. El operativo confirmó un escenario que Chávez había descrito más de 20 años antes.